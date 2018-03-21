Sarkozy'nin gözaltı süresi doldu

PARİS (AA) - Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı iddialarına ilişkin dün gözaltına alınan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin gözaltı süresinin dolduğu belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, söz konusu iddialarla ilgili ifadesine başvurulan Sarkozy'nin gözaltı süresi bitti.

Nicolas Sarkozy hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Sarkozy, Yolsuzlukla Mücadele Bürosu polisleri tarafından Paris'in banliyölerinden Nanterre'de dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Europe 1 radyosunda yayınlanan haberde, dün gözaltına alınan Nicolas Sarkozy'nin gözaltı sürecine 7 saatlik ara verildiği belirtilmişti. Haberde, gözaltında olan birisinin evine dönmesine izin verilmesinin veya gözaltı süresine ara verilmesinin alışılmış bir uygulama olmadığına vurgu yapılmıştı.

Nicolas Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı şekilde para aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü iddia edilmişti. 50 milyon avroya kadar yükselen bir meblağdan bahsedilen iddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.