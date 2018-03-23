"Sarkozy'yi desteklediğimiz inkar edilemez"

KAHİRE (AA) - Libya'nın devrik lideri Muammer el-Kaddafi'nin kuzeni eski Mısır-Libya İlişkileri Koordinatörü Ahmed Kaddaf ed-Dem, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye finansal destek sağladıklarını doğruladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'den France24 televizyon kanalına konuşan Kaddaf ed-Dem, Sarkozy'ye finansal destek sağlanması konusunu devrik lider Kaddafi ve başka yetkililerden öğrendiğini, bu bilginin kesin olduğunu söyledi.

Sarkozy'ye verilen paranın miktarıyla ilgili soruya Kaddaf ed-Dem, "Bu konuda bilgim yok. Tek bildiğim müttefikimiz olduğu için Sarkozy'ye yardım ettiğimiz. O dönem Kaddafi, Afrika Birliğini tesis etmeye çalışıyordu ve bu amaçla Elysee'de bize yakın bir dostun olması gerekiyordu. Sarkozy'yi stratejik müttefikimiz olarak kalması için destekledik. Bu gerçek inkar edilemez." diye konuştu.

İş adamı Ziad Takieddine, 2016'da, 2006 yılının sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini söylemişti. Bu sözler, eski Libya Askeri İstihbarat Birimi Direktörü Abdullah Senussi'nin 2012'de Libya'da verdiği ifadeleri doğrulamıştı.