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Sarma sararak oğlunun ameliyat parasını topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:12 | Son Güncelleme

İZMİR'de bir annenin sosyal medya üzerinden oğlu için yaptıkları, ünlü şarkıcı Demet Akalın başta olmak üzere çok sayıda kişiyi harekete geçirdi.

Sarma sararak oğlunun ameliyat parasını topladı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bir annenin sosyal medya üzerinden oğlu için yaptıkları, ünlü şarkıcı Demet Akalın başta olmak üzere çok sayıda kişiyi harekete geçirdi. 8 yaşındaki oğlu Ayberk'in ameliyatı için gerekli olan 23 bin TL, hem yardımlarla hem de sarma sarıp oğlunun tedavi giderlerini sağlayan anneye gelen siparişlerle kısa sürede toplandı.
Çiğli'de yaşayan Ayberk Akın'da, doğuştan beyin felci ve kronik akciğer yetmezliği oldu. Ayberk'in tedavisiyle yakından ilgilenen annesi Neslihan Akın ise masraflarını karşılayıp fabrika işçisi olan kocasına destek olabilmek için evde sarma sarıp para kazanmaya başladı. Son zamanlarda Ayberk'in omurundaki rahatsızlığın artması üzerine doktorları ameliyat olmasına karar verdi. Ancak aile, gerekli olan parayı bulamadıkları içini Ayberk'in de tedavisinde gerileme oldu.
Bunun üzerine anne Neslihan Akın, oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video çekti. Bunu da sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Aralarında ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın da bulunduğu çok sayıda kişi aileye destek verdi. Görüntüleri izleyen kişilerden kimisi anne Neslihan Akın'a ulaşıp para yardımında bulundu. Kimisi de sarma yapması içini siparişte bulundu. Ayberk'in tedavisi içini gerekli olan 23 bin TL para kısa sürede toplandı. Şimdilerde bir yandan kendisine gelen sarma siparişlerini yetiştirmek için çabalayan bir yandan da oğlunun bakımını yapan Neslihan Akın, gördüğü destek karşısında çok duygulandığını anlattı. Anne Neslihan Akın, "Oğlumun, gözlerimin önünde erimesine izin veremezdim ben de sosyal medya kullanan arkadaşımın verdiği fikir üzerine böyle bir yola başvurdum. Kısa sürede de beklediğimden çok daha fazla destek gördüm. Parayı topladıktan sonra hemen hastaneyle bağlantıya geçtik. Randevumuzu talep ettik. Doktorumuz şimdi uygun zamanda oğlumu ameliyat edecek. Tek isteğim oğlumun sağlığına kavuşması" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sarma sararak oğlunun ameliyat parasını topladıSarma sararak oğlunun ameliyat parasını topladıSarma sararak oğlunun ameliyat parasını topladıSarma sararak oğlunun ameliyat parasını topladı

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