HABER

Saros Körfezi'nde ilginç görüntüler! Balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 14:11 | Son Güncelleme 3 saat önce

Meriç ve Ergene nehirlerinin denize döküldüğü yerde deniz suyunun yarısının kahverengi, yarısının mavi olması görenleri şaşırttı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Saroz Körfezi'ndeki renk değişimini değerlendirirken, "Bu durum doğal bir olaydır. Yağışlar azaldıktan ya da bittikten bir süre sonra deniz suyundaki renk normale dönecektir" dedi.

Saros Körfezi'nde ilginç görüntüler! Balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı

Meriç ve Ergene nehirlerinden gelen sular, Saros Körfezi'nde denize döküldüğü noktada ilginç görüntüler oluşturdu. Denizin bir bölümünün kahverengi, diğer bölümünün mavi olması görenleri şaşırttı. Balıkçı Zafer Kılıçoğlu, balık tutmak için denize açıldıklarında böyle bir manzarayla karşılaştıklarını ve çok şaşırdıklarını söyledi.

Denizin yarısının bulanık olduğunu, yarısının da mavi rengi aldığını ifade eden Kılıçoğlu, "Enez Limanı'ndan ağlarımızı toplamak için denize açıldık, tam Meriç Nehri civarına geldiğimizde denizin yarısı mavi, yarısı çamurlu suyla kaplıydı. Bir anda şaşırdık. Çok ilginç bir manzaraydı." dedi. Öte yandan bazı vatandaşlar da Meriç'ten ve Ergene'den gelen kirli suların zaman zaman denizin rengini değiştirdiğini söyledi.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Saros Körfezi'ndeki renk değişiminin doğal olduğunu söyledi.

Nehirlerden yağışla beraber partikül maddeler, katı parçacıklar ve bitki parçalarının denize taşınabildiğini belirten Büyükateş, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla bu kahverengimsi renk oradan kaynaklanıyor. Denizin içerisine doğru oluşuyor. Genellikle de zaten yağışlı havalarda olabiliyor. Bu durum doğal bir olaydır. Herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değildir. Yağışlar azaldıktan ya da bittikten bir süre sonra deniz suyundaki renk normale dönecektir. Bunun herhangi başka bir sebebi yok."

Sudaki mavi ve kahverengi rengin yoğunluk ve akış farkı nedeniyle birbirine karışmadığını anlatan Büyükateş, denize bağlanan nehirler ve derelerde bu tür durumların görülmesinin normal olduğunu dile getirdi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meriç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ergene ÇOMÜ Prof. Dr. Yeşim Büyükateş Saroz Körfezi

En Çok Okunan Haberler

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bilim olmasaydı mucize diye millete yuttururdu akıllının biri
Diğer Haberler
İtirafçı Yüzbaşı Burak Akın emniyette her şeyi bir bir anlattı!

İtirafçı Yüzbaşı Burak Akın emniyette her şeyi bir bir anlattı!

E-5 otoyolunda duman yükseliyor!

E-5 otoyolunda duman yükseliyor!

İstanbul'da korku dolu anlar! Anne ve bebeği alevlerin arasında kaldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Anne ve bebeği alevlerin arasında kaldı

Münir Özkul'un cenazesi ne zaman hangi camiden kalkacak?

Münir Özkul'un cenazesi ne zaman hangi camiden kalkacak?

Akşener'in iddialarının odağındaki SADAT'tan açıklama

Akşener'in iddialarının odağındaki SADAT'tan açıklama

Dünyayı alt üst eden kehanetler

Dünyayı alt üst eden kehanetler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.