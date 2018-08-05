Saroz sahilinde gündüz deniz, akşam konser keyfi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Erikli sahilinde düzenlenen Trakya Müzik Festivali'ne katılan binlerce kişi, gündüz köpük banyosu ve denizin keyfini çıkarırken, gece ise ünlü sanatçıların konserleriyle gönüllerince eğlendi. Dün gece sahneye çıkan Haluk Levent 2004 yılında 12 saatlik protesto eylemini hatırlatarak, Saros Sazlıdere sahiline yapılması planlanan gemi iskelesi projesine tepki olarak 15 saat aralıksız konser vereceğini açıkladı.

Keşan'ın Erikli köyü sahilinde geçen Cuma günü başlayan Trakya Müzik Festivali'ne Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin yanı sıra İstanbul ile diğer çevre illerden gelen binlerce kişi katıldı. Çadırlarda ve otellerde kalan katılımcılar, gündüz Saroz Körfezinin temiz suları ve güneşin tadını çıkarıp, köpük banyosu ile gönüllerince eğlendi. Gençlerin eğlencesi drone ile havadan görüntülenirken, eğlence etkinlikleri Antalya ve Bodrum'u aratmadı.

HALUK LEVENT 15 SAATLİK PROTESTO KONSERİ VERECEK

Trakya Müzik festivalinin ikinci gecesinde Manuş Baba, Haluk Levent, Moğollar ve Duman grubu sahne aldı. Manuş Baba konserinde sahneye davet ettiği iki kişiyle roman havası oynadı. Ünlü sanatçı Haluk Levent konseri öncesinde ise sahildeki konser alanında toplanan binlerce kişi, dev Türk bayrağını elleri üzerinde gezdirdi. Levent'in konserini kızı Ela da sahne önünden izledi.