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Sarp Levendoğlu oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHA İstanbul'da ünlü isimler oy kullanmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHA İstanbul'da ünlü isimler oy kullanmaya devam ediyor. Oyuncu Sarp Levendoğlu da oyunu kullandı. Bebek'te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu kullanan Levendoğlu, "Vatana, millete hayırlı olsun" dedi

PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
Oylarını kullanmak için 10 kilometre yürüdülerOylarını kullanmak için 10 kilometre yürüdüler
Efkan Ala, oyunu Bursa'da kullandıEfkan Ala, oyunu Bursa'da kullandı
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