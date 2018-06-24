Sarp Levendoğlu oyunu kullandı

Haber-Kamera: Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHA İstanbul'da ünlü isimler oy kullanmaya devam ediyor. Oyuncu Sarp Levendoğlu da oyunu kullandı. Bebek'te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu kullanan Levendoğlu, "Vatana, millete hayırlı olsun" dedi

