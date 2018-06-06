"Sarsılan İmge" sergisi ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Sarsılan İmge" isimli sergi sanatseverlerle buluştu.

Pera Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan Pera Müzesi Genel Müdürü Özalp Birol, her yıl sanat eğitimi veren bir okulla iş birliği yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bir anlamda bu geleneği başlatan ilk özel müze olduğumuzu söyleyebilirim. Japonya, Amerika ve dünyanın değişik ülkelerinde sanat eğitimi veren okulların sergilerini de açtığımızı ama ağırlığı her zaman ülkemizin okullarına verdiğimizin altını çizmek isterim." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen de etkinlikten ötürü keyifli olduğunu dile getirdi.

Güzel sanatlar fakültesinin kendisini ikinci kez mutlu ettiğini kaydeden Özen, "Geçen yıllar içinde sanat alanında kuraklaşmış başkentimize bir güneş gibi parlayan CerModern sergisiyle bunu yaptılar. Bugün de burada, Hacettepe Üniversitesi Rektörü olmanın onurunu yaşatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Özen, iki kurum arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Suna ve İnan Kıraç Vakfı ile Hacettepe Üniversitesi birlikteliğinin 1+1'in 2'den çok ettiğini ve edeceğini ifade ediyorum. Değerli vakıf yöneticilerine şükranlarımı ve teşekkürümü sunuyor, genç kardeşlerimin hepsini alnından öpüyorum." diye konuştu.