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"Sarsılan İmge" sergisi ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:44 | Son Güncelleme

Pera Müzesi'nde açılan sergide 54 öğrencinin eserleri yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Sarsılan İmge" isimli sergi sanatseverlerle buluştu.

Pera Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan Pera Müzesi Genel Müdürü Özalp Birol, her yıl sanat eğitimi veren bir okulla iş birliği yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bir anlamda bu geleneği başlatan ilk özel müze olduğumuzu söyleyebilirim. Japonya, Amerika ve dünyanın değişik ülkelerinde sanat eğitimi veren okulların sergilerini de açtığımızı ama ağırlığı her zaman ülkemizin okullarına verdiğimizin altını çizmek isterim." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen de etkinlikten ötürü keyifli olduğunu dile getirdi.

Güzel sanatlar fakültesinin kendisini ikinci kez mutlu ettiğini kaydeden Özen, "Geçen yıllar içinde sanat alanında kuraklaşmış başkentimize bir güneş gibi parlayan CerModern sergisiyle bunu yaptılar. Bugün de burada, Hacettepe Üniversitesi Rektörü olmanın onurunu yaşatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Özen, iki kurum arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Suna ve İnan Kıraç Vakfı ile Hacettepe Üniversitesi birlikteliğinin 1+1'in 2'den çok ettiğini ve edeceğini ifade ediyorum. Değerli vakıf yöneticilerine şükranlarımı ve teşekkürümü sunuyor, genç kardeşlerimin hepsini alnından öpüyorum." diye konuştu.

- 54 öğrencinin eserleri sergide görülebilecek

Etkinliğin küratörlüğünü üstlenen Dr. Dilek Karaaziz Şener ise genç sanatçıların Türkiye'nin aydınlık yüzü olduğunun altını çizdi.

Sergide 54 öğrencinin eserlerinin görülebileceğini aktaran Şener, "Onlar her şeyi sorguluyor, günceli yaşıyor, soru sormaktan çekinmiyor, cevaplar arıyor. Heyecanları, beni geleceğe dair umutlandırıyor. Hepsine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sergilenen yaklaşık 100 eser, genç sanatçıların imge, beden, toplum, bellek, mekan, doğa ve kültürel normlar gibi kavramlara bakışlarını yansıtıyor. Aynı zamanda imgenin kavramsal katmanlarını ve üretim süreciyle olan ilişkisini araştıran çalışmalar, genç kuşak sanatçıların güncel sorgulamalarını ortaya koyuyor.

Sergide, Abdurrahman Coşkun, Ahu Akkan, Aydan Kılınç, Aysel Alver, Aytuna Cora, Buse Ergül, Cemil Toprak, Cumhur Coşkun, Çiğdem Doğan, E. Jessica Mckie, Elif Anbarpınar, Elif Avşar, Emrah Sezer, Emre Yenisoy, Esma Burcu Sereli, Esra Koruç, Gamze Boz Sülüşoğlu, Gamze Dökmetepelioğlu, Gökçe Kayık, Gökhun Baltacı, Gözde Çoban, Gözde Mulla, Gülşah Bayraktar, Hasan Doğan Yılmaz, Hasan Numan Suçağlar, Hilal Küçük, Hazal Ünsal, Işıl Tüfekci Ardıç, İlayda Çetin, İmre Deniz Işıktaş, İsmail Bezci, Kazım Şimşek, Maged Zaky Hassan, Mehmet Kemal İçden, Mehtap Morkoç, Melike Şerbet, Murat Atabek, Nurcan Çevik, Okan Ercan, Onur Sancu, Özgür Ballı, Pınar Baklan Önal, Rezzak İlge, Rıza Tan Buğra Özer, Sasan Baheri Rad, Semih Çınar, Sevil Seda Arapkirli, Sevinç Köseoğlu Ulubatlı, Sultan Burcu Demir, Umut Kambak, Umut Reyhanlı, Ümmühan Yörük, Zeki Zihni Kıvanç Yılmaz ve Zeynep Üçöz'ün eserleri yer alıyor.

Genç Çarşamba etkinliği kapsamında öğrencilerin çarşamba günleri ücretsiz gezebileceği müze, salıdan cumartesiye 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi, 26 Ağustos'ta sona erecek.

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Hacettepe Üniversitesi müze pera Sarsılan İmge sergi

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