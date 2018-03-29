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Saruhanlı Belediyesi’nden ağaçlara bahar bakımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilkbahar mevsimine girilirken, ilçe merkezi ve mahallelerdeki ağaçlarda budama işlemine başladı.İlkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte yol kenarlarında park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları titizlikle yapılıyor.

Saruhanlı Belediyesi’nden ağaçlara bahar bakımı

Saruhanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilkbahar mevsimine girilirken, ilçe merkezi ve mahallelerdeki ağaçlarda budama işlemine başladı.
İlkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte yol kenarlarında park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları titizlikle yapılıyor. İlçe Belediyesi ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile ağaç dallarının kırılıp çevreye herhangi bir zarar vermemesi için budama çalışmalarını yürütüyor.
Bahar temizliği kapsamında Mart ayının başlarında çalışmalara başlayan ekipler, kent genelindeki cadde, sokak ve parklarda bulunan ağaçlarda budama çalışması yaptı. Çalışma kapsamında kent genelindeki parklarda bulunan süs bitkilerinin de bakımları yapıldı.
Ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim göstermesini sağlamayı amaçlayan Saruhanlı Belediyesi, budamaların ağaçları gençleştirdiğini, canlandırdığını ve dolayısıyla büyüme güçlerini artırdığını açıkladı.

Saruhanlı Belediyesi’nden ağaçlara bahar bakımı

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