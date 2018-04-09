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Saruhanlı Belediyesinden pazarcı esnafını rahatlatacak hamle

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:40 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediyesi, ilçede salı pazarının kurulduğu kapalı pazaryerinde yenileme ve bakım onarım çalışmalarına başladı.Saruhanlı Belediyesi, gerek pazarcı esnaflarının kolaylıkla tezgahlarını açmaları gerekse de vatandaşların rahatça alışverişlerini yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Saruhanlı Belediyesinden pazarcı esnafını rahatlatacak hamle

Saruhanlı Belediyesi, ilçede salı pazarının kurulduğu kapalı pazaryerinde yenileme ve bakım onarım çalışmalarına başladı.
Saruhanlı Belediyesi, gerek pazarcı esnaflarının kolaylıkla tezgahlarını açmaları gerekse de vatandaşların rahatça alışverişlerini yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. İlçede salı pazarının kurulduğu kapalı pazaryerinde yenileme ve bakım onarım başladı. Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 20 yıl önce yapılarak Saruhanlı’ya kazandırılan pazaryerinin çatı ve zemin betonlarının kullanım sürelerinin tamamlandığını tespit ettiklerini kaydetti. Geçmiş yıllarda da bir takım onarımlardan geçirdikleri pazaryerinde kapsamlı bir yenileme yapacaklarını dile getiren Yaralı, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, pazaryerinin çatısında söküm işlemine başladı. Tuhafiye pazarının çatısını yenileyip, ilave çatı yapacağız. Bunun yanı sıra tuhafiye ve meyve sebze bölümlerinin zemin betonlarını da yenileyip, daha güzel ve kullanışlı hale getireceğiz. Böylece pazaryerimizi yenileyip daha güzel ve modern hale getirerek halkımızın ve esnafımızın hizmetine sunacağız. Yapacağımız çalışmanın şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Manisa Meyve-Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Halim Şener ise yapılacak çalışmalar için, pazarcı esnafı adına Başkan Yaralı’ya teşekkür etti.

Saruhanlı Belediyesinden pazarcı esnafını rahatlatacak hamle

Saruhanlı Belediyesinden pazarcı esnafını rahatlatacak hamle

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