Saruhanlı’da Nevruz kutlamaları

Saruhanlı’da baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, Gökçeköy Mahallesi ilköğretim kurumları tarafından “Nevruz ve Ağaç Bayramı” etkinliği düzenlenerek kutlandı.

Kutlama programına Gölmarmara Kaymakamı Saruhanlı Kaymakam Vekili Hüseyin Karameşe, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ekrem Koçer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, CHP İlçe Başkanı Zeki Bilgin, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatör Şube Müdürü Aybars Özbilgin, Saruhanlı Halk Eğitim Müdürü Mehmet Yüksek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programı, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından nevruz ateşi yakılarak üzerinden atlandı. Etkinlik kapsamında, öğrenciler tarafından, Türk dünyasında nevruz ile ilgili kutlama geleneklerinden örnekler olan mani, deyiş, türküler, halk oyunlarından kesitler sergilendi. Öğrenciler tarafından “Barışın sesi”, “Anadolu’da bahar”, “Baharda bayram nevruzdur çocuklar” isimli şiirlerin okunmasının ardından örste çekiçle demir dövüldü. Halk oyunları ekibinin gösterisinden sonra öğrenciler arasında yapılan yumurta kırma, halat çekme ve bisiklet yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Daha sonra ağaç dikiminin yapıldığı etkinlik, ağaç fidelerinin dağıtımı ve misafirlere ikram ile son buldu.

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı yaptığı konuşmada, “Nevruz’un Balkanlardan Orta Asya’ya yayılan geniş bir coğrafyada binlerce yıldan bu yana kutlandığını ifade ederek, şunları söyledi, "Doğayla iç içe bir yaşamı benimseyen atalarımız, güneşin batışını, doğuşunu ve kar yağması gibi doğal olayları, çeşitli geleneksel şenlik ve kutlamalarla karşılamışlardır. Kış mevsiminin ardından gelen baharın ve doğanın yeniden dirilişini simgeleyen Nevruz Bayramı karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kardeşçe ve barış içinde bir arada yaşama arzusunun, dayanışma ve yardımlaşma duygularının coştuğu bir gündür. Nevruz’un bölgemizle birlikte tüm dünya için barışın, huzurun, istikrarın, refahın müjdecisi olmasını diliyorum.” dedi.