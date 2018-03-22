Saruhanlı’ya 450 bin metrekare kilit parke

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Saruhanlı’ya bağlı Paşaköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

İl genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’ya bağlı Paşaköy’de çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak MASKİ Genel Müdürlüğünce alt yapısı yenilenen Paşaköy Mahallesi’nde şimdi de Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığınca kilit parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, mahallede sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin mahallede yürüttüğü çalışmalar vatandaşları da oldukça memnun ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 100 yıldır yapılmayan işleri Paşaköy’de hayata geçirdiğini dile getiren mahalle sakinlerinden Halil Çoban, “Bu yüzden Cengiz Ergün ve ekibine çok teşekkür ederiz. İlk önce alt yapımız yapıldı. Sonrasında da kilit parke çalışmalarına başlandı. Onun da sonuna gelinmek üzere. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca bölgede bulunan mermer ocaklarında çalışan tırlar yolumuzu bozduğu gibi köyün içerisinde geçerken tehlikeli durumlar oluşuyordu. Bu konudaki sıkıntılarımızı gidermek için Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanımıza ilettik. Kendisi bizzat gelerek ilgilendi ve tespitler sonucunda bizim kanal boyu dediğimiz bölgeden 3 kilometrelik çevre yolu kazandırdılar. Çevre yolumuzun asfaltlaması da bittikten sonra Paşaköy çok daha güzel bir duruma kavuşacak” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Fevzi Demir de “Burada kanalizasyonuyla, içme suyuyla ve yağmur suyu ile alt yapı çalışmaları yapıldı. Alt yapı anlamında Paşaköy’ün 100 yıllık problemi çözülmüş oldu. Paşaköy önceden belde belediyesi olan bir mahallemiz. Merkez konumda olan bir yerleşim yerimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Saruhanlı ziyareti kapsamında Paşaköy’e de ziyarette bulunmuştu ve o zaman bize talimat vermişlerdi. Çalışmaları hemen başlattık ve yaklaşık 120 bin metrekare civarında parke taşı çalışması yapılıyor. 10-15 günlük bir çalışma kaldı. Rakamlara baktığımızda il genelinde Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 5 milyon metrekareye yakın parke taşı çalışması yapıldı. Saruhanlı’da da 4 yıllık zaman diliminde 450 bin metrekareye yakın parke taşı çalışması yapılmış. Bu rakamlar çok büyük rakamlar. Çalışmalar devam edecek. Asfalt çalışmalarımız da sezonun başlaması ile birlikte devam edecek” diye konuştu.