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Saruhanlı’ya yeni sağlık yatırımları planlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr.

Saruhanlı’ya yeni sağlık yatırımları planlanıyor

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Manisa’nın Saruhanlı ilçesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ile bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede ilçede sağlık hizmeti veren kamu binalarının yenilenmesi ve yeniden yapılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Levent Dinçer ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Fatma Neslim Yağlı ile birlikte Saruhanlı Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hastanenin başta acil servis birimi olmak üzere tüm birimlerini gezen Yemenici ve beraberindeki heyet, talep ve ihtiyaçları yerinde tespit etti. İncelemeler sırasında hastanenin Başhekimi Ali Osman Çağlayan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma Öztürk, İdari Mali İşler Müdürü İsmail Alpar ve İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Halil Aydın da hazır bulundu. İncelemelerden sonra Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen ile bir araya gelen heyet, bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ilçede sağlık hizmeti veren kamu binalarının yenilenmesi ve yeniden yapılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Sağlık Müdürü Yemenici, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Saruhanlı Devlet Hastanesini Belediye Başkanımız Dr. Hüseyin Yaralı ile birlikte ziyaret ettik. Saruhanlı’da Müdürlüğümüze ayrılan sağlık alanlarının talep ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda istişarede bulunduk” dedi.
Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ise “İl sağlık müdürümüzle yaptığımız görüşmede ilçemize yeni bir hastane, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılması konusunda görüşlerimizi paylaştık ve bu binaların yapılabileceği uygun yerlerin tespitini yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte Saruhanlımız sağlık alanında güzel hizmetler alacak. Bizde Saruhanlı Belediyesi olarak planlanan sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesinde her türlü desteği verecek, her zaman olduğu gibi ilçemiz ve milletimiz için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" diye konuştu.

Saruhanlı’ya yeni sağlık yatırımları planlanıyor

Saruhanlı’ya yeni sağlık yatırımları planlanıyor

Saruhanlı’ya yeni sağlık yatırımları planlanıyor

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