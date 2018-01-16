Şasi ustası kendi imkânlarıyla ekskavatör yaptı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da yaşayan ve 42 yıldır sanayide şasici olarak çalışan Nurettin Özcan'ın (54) kendi imkânlarıyla imal ettiği ekskavatör ilgi çekiyor.
Altınordu ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Nurettin Özcan, şasici olarak çalıştığı Ata Sanayi'de kepçeli ekskavatör imal etti. Özcan, ekskavatörü birkaç parçası dışında tüm malzemesini kendisi temin ederek yaptı. Ekskavatör, görenlerin beğenisini topladı.
Sanayide 42 yıldır çalıştığını belirten Nurettin Özcan, çocukluğundan beri tekerli, kepçeli ekskavatör yapmayı hayal ettiğini söyledi. Özcan, "Sanayide işim var, çalışıyorum fakat köy işleriyle de ilgileniyorum. Köyde çalıştırmaya işçi bulamıyoruz. Böyle sıkıntı çıkınca kendim işlerimi görmek için bu icadı yaptım. Masraftan ziyade mesleki dalımda jübile yaptım. İşi sonlandırdım, bu da jübilem olmuş oldu. Bununla artık bağda, bahçede vakit geçireceğim. Bundan esinlenmemin sebebi; köy yerlerinde işçi yok, iş bize kaldığı için bunu yaptım. Bununla tarla kazarsın, bahçe bellersin, fındık ocakları için hendek açarsın, yapılmayacak hiçbir şey olmaz. Böyle bir şey hayalimde vardı. Mesleği sonlandırırsam bahçelerde vakit geçirir, oynarım diye düşünüyordum. Motorunu çıkma aldım, diferansiyel çıkma, geri kalan hepsi elde yapma. Merak edenler çok var ama maliyeti yüksek" dedi.
İş yerine 20 yılı aşkın süredir çırak bulamadığını belirten Nurettin Özcan, bu nedenle de yorucu mesleğini bıraktığını, bundan sonraki vakitlerini de ekskavatörle çalışarak geçireceğini söyledi.
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