HABER

Şasi ustası kendi imkânlarıyla ekskavatör yaptı

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 18:24 | Son Güncelleme 10 saat önce

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da yaşayan ve 42 yıldır sanayide şasici olarak çalışan Nurettin Özcan'ın (54) kendi imkânlarıyla imal ettiği ekskavatör ilgi çekiyor.

Altınordu ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Nurettin Özcan, şasici olarak çalıştığı Ata Sanayi'de kepçeli ekskavatör imal etti. Özcan, ekskavatörü birkaç parçası dışında tüm malzemesini kendisi temin ederek yaptı. Ekskavatör, görenlerin beğenisini topladı.

Sanayide 42 yıldır çalıştığını belirten Nurettin Özcan, çocukluğundan beri tekerli, kepçeli ekskavatör yapmayı hayal ettiğini söyledi. Özcan, "Sanayide işim var, çalışıyorum fakat köy işleriyle de ilgileniyorum. Köyde çalıştırmaya işçi bulamıyoruz. Böyle sıkıntı çıkınca kendim işlerimi görmek için bu icadı yaptım. Masraftan ziyade mesleki dalımda jübile yaptım. İşi sonlandırdım, bu da jübilem olmuş oldu. Bununla artık bağda, bahçede vakit geçireceğim. Bundan esinlenmemin sebebi; köy yerlerinde işçi yok, iş bize kaldığı için bunu yaptım. Bununla tarla kazarsın, bahçe bellersin, fındık ocakları için hendek açarsın, yapılmayacak hiçbir şey olmaz. Böyle bir şey hayalimde vardı. Mesleği sonlandırırsam bahçelerde vakit geçirir, oynarım diye düşünüyordum. Motorunu çıkma aldım, diferansiyel çıkma, geri kalan hepsi elde yapma. Merak edenler çok var ama maliyeti yüksek" dedi.

İş yerine 20 yılı aşkın süredir çırak bulamadığını belirten Nurettin Özcan, bu nedenle de yorucu mesleğini bıraktığını, bundan sonraki vakitlerini de ekskavatörle çalışarak geçireceğini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çavuşoğlu'ndan flaş açıkama: Tedbirlerimiz sadece Afrin'le sınırlı değil

Çavuşoğlu'ndan flaş açıkama: Tedbirlerimiz sadece Afrin'le sınırlı değil

Cinayet sanıkları psikolojileri bozulduğu gerekçesiyle savunma yapmadı

Cinayet sanıkları psikolojileri bozulduğu gerekçesiyle savunma yapmadı

İlber Ortaylı: O ruhu borçlu olduğumuz bir adam var

İlber Ortaylı: O ruhu borçlu olduğumuz bir adam var

Ankara Valiliği'nden, Demirtaş’ın duruşması öncesinde toplanma ve gösteri yasağı

Ankara Valiliği'nden, Demirtaş’ın duruşması öncesinde toplanma ve gösteri yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kut'ül Amare' dizisinin tanıtımına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kut'ül Amare' dizisinin tanıtımına katıldı

Esenyurt'ta korkutan patlama!

Esenyurt'ta korkutan patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.