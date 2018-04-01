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SASKİ 37 bin 450 metrelik içmesuyu altyapısını yeniledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr.

SASKİ 37 bin 450 metrelik içmesuyu altyapısını yeniledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Geyve’nin Eşme, Akdoğan, Hırka ve Sarıgazi Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, toplam 37 bin 450 metrelik içmesuyu altyapısının yenilenerek devreye alındığını söyledi.
SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Geyve’nin Akdoğan, Eşme, Hırka ve Sarıgazi Mahallelerinde gerçekleştirilen içmesuyu altyapısı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Yetersiz kalan eski hatları yenilediklerini belirten Dr. Rüstem Keleş, “Bölgelerde hatların eski olması sebebiyle su kaybı çok fazlaydı ve vatandaşlarımız mağduriyetler yaşıyordu. Soruna el attık. Bölgedeki hatları baştan aşağıya yeniledik. Gerekli testlerin ardından yenilenen altyapıyı devreye aldık ve sorunları çözüme kavuşturduk” dedi.
Eskiyen hatlarda patlakların yaşandığını dile getiren Dr. Rüstem Keleş, “Akdoğan Mahallesi’nde eskiyen hatlarda patlaklar yaşanıyordu. Mahallenin bazı bölgelerine yükseklik nedeniyle su çıkmıyordu. Aynı şekilde Eşme Mahallesi’nde de hatlar eskiydi. Sondaj hattında patlaklar oluyordu. Yaptığımız çalışmalarla iki mahalle için 15 bin 450 metrelik hat inşa ederek sorunları ortadan kaldırdık. Geyve deposundan beslenen Hırka ve Sarıgazi Mahallelerinde su kesintileri, bulanıklık gibi problemler yaşanıyordu. O bölgede de 22 kilometrelik hatları yeniledik. Bir adet terfi merkezi inşa ettik. Tüm bu çalışmalarımız ile toplam 37 bin 450 metrelik hatları yenileyerek devreye aldık. Artık bu bölgelerde sular kesilmiyor. Yine Geyve’nin Köprübaşı, Bağlarbaşı ve Akıncı Mahallelerinde de yeni hatları kısa süre içerisinde devreye alacağız. Şehrimizin 16 ilçesinde çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

SASKİ 37 bin 450 metrelik içmesuyu altyapısını yeniledi

SASKİ 37 bin 450 metrelik içmesuyu altyapısını yeniledi

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