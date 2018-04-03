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SASKİ’de uyum eğitimleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

SASKİ’de sürekli işçi kadrosuna geçen personele yönelik düzenlenen temel oryantasyon eğitimleri kapsamında ilk olarak Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personelleri eğitime alındı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesinde kurulan SASKİ Personel Anonim Şirketi’nde 696 Sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilere yönelik eğitimler başladı.

SASKİ’de uyum eğitimleri başladı

SASKİ’de sürekli işçi kadrosuna geçen personele yönelik düzenlenen temel oryantasyon eğitimleri kapsamında ilk olarak Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personelleri eğitime alındı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesinde kurulan SASKİ Personel Anonim Şirketi’nde 696 Sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilere yönelik eğitimler başladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen eğitimler kapsamında ilk olarak Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personeline yönelik Temel Oryantasyon Eğitimi düzenlendi. Ofis Sanat Merkezi’nde düzenlenen eğitimde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç, Abone İşleri Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız ve Kaçak Kontrol ve Tahakkuk Şube Müdiresi Evren Kocaman personele yönelik eğitim verdi. Eğitim kapsamında birimler, birimlerin faaliyetleri, personellerin özlük hakları, çalışma sistemi, kurumun organizasyon yapısı, kurum misyonu ve vizyonu gibi konular işlendi.
SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada oryantasyon eğitimlerinin sürekli işçi kadrosuna geçen tüm personellere verileceği belirtildi.

SASKİ’de uyum eğitimleri başladı

SASKİ’de uyum eğitimleri başladı

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