"Şaşkınlar Çetesi" 4 Mayıs'ta vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği "Şaşkınlar Çetesi" adlı komedi türündeki filmin basın gösterimi yapıldı.
Filmin başrol oyuncularından Oktay Gürsoy, Özdilek AVM'de yapılan gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışılmışın dışında bir film yaptıklarını söyledi.
Gürsoy, filmde tövbekar hırsız "Nedim" karakterini canlandırdığını belirterek, "Agresif bir karakter Nedim. Başına gelmeyen kalmıyor. Son dönemde hep kötü karakterler oynadım. Sonuçta oyuncuyuz, burada da komedi oynuyoruz. Bütün ekiple birlikte çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Tabii takdir seyircinin." diye konuştu.
Başrol oyuncularından Sedef Şahin de filmin durum komedisi olduğuna işaret ederek, "Bizim için keyifli, eğlenceli, günümüz komedi filmlerinden biraz uzak bir film oldu. Seyirci filmin konusuna gülecek. Değişik tatta bir komedi filmi çekmeye çalıştık. Bu duygu inşallah seyirciye de geçecektir. Daha çok tip komedisi yapılıyor. Bizim filmimizde bir karakter üzerinden komedi yok. O açıdan da farklı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
- "Antidepresan niteliğinde"
Oyuncu Ayşenur Yazıcı da ortaya antidepresan niteliğinde bir film çıktığını, seyircinin filmden çok iyi bir ruh haliyle çıkacağını dile getirdi.
Basın gösterimine ayrıca yapımcılar Eyüp Salih Subaşı ve Muhammet Subaşı'nın yanı sıra oyuncular Engin Alpateş, Umut Tanyolu, Elit Andaç Çam, Sedat Erdiş, Ergun Taş ve Ferhat Yılmaz da katıldı.
Senaryosunu Hakan Akçin'in kaleme aldığı "Şaşkınlar Çetesi"nin müziklerinde Ersin Bişgen imzası bulunuyor.
Görüntü yönetmenliğini Vedat Dikmetaş üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:
"Hırsızlıktan hüküm giyen Nedim hapishanede tövbe eder. Pişman olduktan sonra demir parmaklıkların arkasında aklına gelen fikirle müthiş bir icat yapar. Tahliyesiyle birlikte yaptığı icadın seri üretimine geçip, memlekete faydalı işler yapmanın hayalini kurarken yolunun kesiştiği gizemli bir kadınla birlikte kendini yeni bir soygun planının içinde bulur."
Popülist Media Works'ün yapımcılığında hazırlanan "Şaşkınlar Çetesi", 4 Mayıs'ta vizyona girecek.
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