"Şaşkınlar Çetesi" 4 Mayıs'ta vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği "Şaşkınlar Çetesi" adlı komedi türündeki filmin basın gösterimi yapıldı.

Filmin başrol oyuncularından Oktay Gürsoy, Özdilek AVM'de yapılan gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışılmışın dışında bir film yaptıklarını söyledi.

Gürsoy, filmde tövbekar hırsız "Nedim" karakterini canlandırdığını belirterek, "Agresif bir karakter Nedim. Başına gelmeyen kalmıyor. Son dönemde hep kötü karakterler oynadım. Sonuçta oyuncuyuz, burada da komedi oynuyoruz. Bütün ekiple birlikte çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Tabii takdir seyircinin." diye konuştu.

Başrol oyuncularından Sedef Şahin de filmin durum komedisi olduğuna işaret ederek, "Bizim için keyifli, eğlenceli, günümüz komedi filmlerinden biraz uzak bir film oldu. Seyirci filmin konusuna gülecek. Değişik tatta bir komedi filmi çekmeye çalıştık. Bu duygu inşallah seyirciye de geçecektir. Daha çok tip komedisi yapılıyor. Bizim filmimizde bir karakter üzerinden komedi yok. O açıdan da farklı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.