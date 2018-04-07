HABER

Sason belediyesi haftada iki gün çarşıyı yıkayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason İlçe Belediyesinin haftada iki gün çarşı merkezini yıkayacağı belirtildi.Sason Belediyesi tarafından başlatılan daha temiz bir çevre için daha fazla temizlik kampanyası çerçevesinde haftada en az iki gün çarşı merkezindeki cadde ve sokakların köpüklü su ile yıkanacağı kararı alındı.

Sason belediyesi haftada iki gün çarşıyı yıkayacak

Batman’ın Sason İlçe Belediyesinin haftada iki gün çarşı merkezini yıkayacağı belirtildi.
Sason Belediyesi tarafından başlatılan daha temiz bir çevre için daha fazla temizlik kampanyası çerçevesinde haftada en az iki gün çarşı merkezindeki cadde ve sokakların köpüklü su ile yıkanacağı kararı alındı. Sason Belediyesinden yapılan açıklamada “İlçe merkezimizin çöpleri toplatıldıktan sonra ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokakları tozlardan kurtarmak için haftada en az iki gün köpüklü su ile yıkama kararı aldık. Daha fazla hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için benzer çalışmalarımız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Sason belediyesi haftada iki gün çarşıyı yıkayacak

Sason belediyesi haftada iki gün çarşıyı yıkayacak

Sason belediyesi haftada iki gün çarşıyı yıkayacak

2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor 2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor
Kanlı cuma! Acı haber geldiKanlı cuma! Acı haber geldi
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Flaş iddia: Türkiye, Irak'a helikopterle asker indirdi

Flaş iddia: Türkiye, Irak'a helikopterle asker indirdi

Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!

Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.