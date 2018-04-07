Sason belediyesi haftada iki gün çarşıyı yıkayacak

Batman’ın Sason İlçe Belediyesinin haftada iki gün çarşı merkezini yıkayacağı belirtildi.
Sason Belediyesi tarafından başlatılan daha temiz bir çevre için daha fazla temizlik kampanyası çerçevesinde haftada en az iki gün çarşı merkezindeki cadde ve sokakların köpüklü su ile yıkanacağı kararı alındı. Sason Belediyesinden yapılan açıklamada “İlçe merkezimizin çöpleri toplatıldıktan sonra ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokakları tozlardan kurtarmak için haftada en az iki gün köpüklü su ile yıkama kararı aldık. Daha fazla hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için benzer çalışmalarımız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Aylin Nazlıaka için karar verildi
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum