Sason belediyesi haftada iki gün çarşıyı yıkayacak

Batman’ın Sason İlçe Belediyesinin haftada iki gün çarşı merkezini yıkayacağı belirtildi.

Sason Belediyesi tarafından başlatılan daha temiz bir çevre için daha fazla temizlik kampanyası çerçevesinde haftada en az iki gün çarşı merkezindeki cadde ve sokakların köpüklü su ile yıkanacağı kararı alındı. Sason Belediyesinden yapılan açıklamada “İlçe merkezimizin çöpleri toplatıldıktan sonra ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokakları tozlardan kurtarmak için haftada en az iki gün köpüklü su ile yıkama kararı aldık. Daha fazla hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için benzer çalışmalarımız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.