Sason’da gençler, Genç Çiftçi projelerine yoğun ilgi gösteriyor

Batman’ın Sason ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından genç çiftçi projesi kapsamında gençlere verilecek olan 30 bin TL’lik hibe desteğine yüzlerce kişi başvurdu.

Yapılan yoğun başvurular nedeni ile fazla mesai yaptıklarını belirten Sason Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sami Gümüşten, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından genç çiftçi için alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla kırsalda genç nüfusun istihdama katkı payını sağlamak ve gelir düzeyinin yükseltilmesi için genç çiftçiler için verilecek olan 30 bin TL’lik hibe kredi başvurularına ilçemiz Sason’da beklenmedik yoğun başvuru oldu. Genç çiftçilerimizin talebini karşılayabilmek için hafta içi geç saatlere kadar çalışıyoruz. Görevlendirdiğimiz personellerimiz hafta sonları da mesai yaparak gençlerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyor. Başvuruların bitimine daha iki hafta var ancak şimdiden başvuranların sayısı 700’ü aştı” dedi.