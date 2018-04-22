Sason’da gençler, Genç Çiftçi projelerine yoğun ilgi gösteriyor

Batman’ın Sason ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından genç çiftçi projesi kapsamında gençlere verilecek olan 30 bin TL’lik hibe desteğine yüzlerce kişi başvurdu.
Yapılan yoğun başvurular nedeni ile fazla mesai yaptıklarını belirten Sason Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sami Gümüşten, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından genç çiftçi için alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla kırsalda genç nüfusun istihdama katkı payını sağlamak ve gelir düzeyinin yükseltilmesi için genç çiftçiler için verilecek olan 30 bin TL’lik hibe kredi başvurularına ilçemiz Sason’da beklenmedik yoğun başvuru oldu. Genç çiftçilerimizin talebini karşılayabilmek için hafta içi geç saatlere kadar çalışıyoruz. Görevlendirdiğimiz personellerimiz hafta sonları da mesai yaparak gençlerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyor. Başvuruların bitimine daha iki hafta var ancak şimdiden başvuranların sayısı 700’ü aştı” dedi.
Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'
Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı
Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi
Damadın şakası kötü bitti
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum