Sason’da ‘Her öğrenciye bir kitap’ kampanyası

Batman’ın Sason ilçesinde “Her öğrenciye bir kitap” kampanyası çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 bin 400 öğrenciye hikaye kitabı dağıtıldı.
Sason’da başlatılan “Her öğrenciye bir kitap” kampanyası çerçevesinde ilçe merkezi ve köy okullarında okuyan 8 bin 400 öğrenciye kitap dağıttıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Yar, “Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını aşılamak ve okumayı artırmak için böyle bir kampanya yaptık. Batman valiliğimiz tarafından sene başında başlatılan Batman okuyor kampanyasına ilçe olarak bizlerde destek sunmak amacıyla her öğrencimize bir kitap hediye ettik. Bu kampanyanın öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyorum. Öğrencilerimizin okuma kalitesini yükseltmek için desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.
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