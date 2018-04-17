Sason’da Kur-an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi

Batman’ın Sason İlçe Müftülüğüne bağlı bulunan 4-6 yaş grupları melekler Kur-an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

İlçe merkez cami yanında bulunan boş alanda düzenlenen yardım kermesinde öğrenci velilerinin evde hazırladıkları ev yemekleri satılarak kurs öğrencilerine nakdi yardımlar toplandı. Kermeste toplanan paraların öğrencilerin eğitim gördükleri yerlerin iyileştirilmesinde kullanılacağını belirten İlçe Müftüsü Hasan Kandemir, “Öğrencilerimizin daha temiz ve eğitime daha elverişli olması öğrencilerimizin sağlıklı yerlerde eğitim görmesi için bu kermes düzenlenmiştir. Kermes tamamıyla velilerimiz ve öğretmenlerimizin ortaklaşa projesidir. Yardımlarını esirgemeyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kur-an kursu öğretmenlerinden Sadiye Tekinbaş ise, “Kermesimiz İlçe Müftülüğüne bağlı olan 4-6 yaş Kur-an kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimizin daha iyi ortam şartlarında öğrenim görmeleri için yapılan bir yardım organizasyonudur. Dersliklerimiz öğrencilere hitap edecek durumda değildir. Ayrıca materyallerimizde yetersizdir. İlçe müftülüğümüz maddi yetersizlikler yüzünden bütün ihtiyaçlarımıza yetişemiyor. Dolayısıyla ilçe fahri Kur-an kursu öğrencilerimizin aileleriyle birlikte düzenlemiş olduğu yardım kermesimizden elde edeceğimiz yardımlarla ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşılamayı amaçlıyoruz. 4-6 yaş grubu Kur-an kursları yeni oluşan proje olduğu için kursumuza vatandaşlarımızın yardım etmesini önemsiyoruz” diye konuştu.