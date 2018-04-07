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Sason’da polis haftası etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 173.

Batman’ın Sason ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü personelleri, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.
Polis haftası etkinlikleri kapsamında ilçe merkezi ve köylerde bulunan gazi ve şehit ailelerine ziyaret gerçekleştiren komiser yardımcıları Kemal Avcu, Mikail Karkacı ve beraberinde bulunan diğer polis memurları gazi ve şehit ailelerinin talep ve sıkıntılarını dinledi. Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü münasebeti ile gazi ve şehit aileleri ile bir araya gelen polis ekibinden komiser yardımcısı Kemal Avcu, ülkemizin birlik ve beraberliğinin sağlanması ve bekası için polisin 24 saat görevinin başında ve daima gazi ve şehit ailelerinin yardımına koşmak için hazır olduğunu belirtti. Avcu “Bu büyük ülkemizin ilelebet var olması için vatanın her karış toprağını kanları ile sulayan gazi ve şehitlerimize minnet borcumuz var. Bizler kurum yetkilileri olarak bulduğumuz her fırsatta bu kahramanlarımızın bizlere emaneti olan ailelerini ziyaret etmeli ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Biz Sason ilçe emniyeti olarak polis haftası etkinlikleri kapsamında yaptığımız faaliyetlerin içine gazi ve şehit ailelerini ziyaret etmeyi de katarak minnet borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin sağlanması ve korunması adına kanlarını feda eden gazilerimize Allah’tan acil şifalar diliyor, şehitlerimizin de mekanı cennet olsun diyorum” şeklinde konuştu.
Polis ekiplerinin ziyaretinden dolayı memnun olduğunu belirten gazilerden Metin Aktaş da “Buldukları her fırsatta bizleri ziyaret eden polisimize ve diğer kurum amirlerimize bizleri unutmadığından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Sason’da polis haftası etkinlikleri

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Sason’da polis haftası etkinlikleri

Sason’da polis haftası etkinlikleri
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Sason’da polis haftası etkinlikleri

Sason’da polis haftası etkinlikleri
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Sason’da polis haftası etkinlikleri

Sason’da polis haftası etkinlikleri
4 / 7

Sason’da polis haftası etkinlikleri

Sason’da polis haftası etkinlikleri
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Sason’da polis haftası etkinlikleri

Sason’da polis haftası etkinlikleri
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Sason’da polis haftası etkinlikleri

Sason’da polis haftası etkinlikleri
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Sason’da polis haftası etkinlikleri

Sason’da polis haftası etkinlikleri
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