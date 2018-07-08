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Sason'un kaderi "çilek"le değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:20 | Son Güncelleme

Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce tütüne alternatif olarak yetiştirilmeye başlanan ve çok sayıda ailenin geçim kaynağı olan çilekte, 5 yılda 700 ton civarında üretim yapıldı - Toplanan çilek, tırlarla sevk edildiği Afyonkarahisar ve Konya'daki fabrikalarda şoklandıktan sonra ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Eyyüp Aktaş: - "İlçede yetiştirilen çileğe yurt içi ve yurt dışından yoğun bir talep var" - SAÇUB Başkanı Mahmut Doğan: - "Pazar sıkıntımız yok. Çilekle uğraşan üreticilerimiz, bu durumdan oldukça memnun"

METİN ÖZMEN - Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce tütüne alternatif olarak yetiştirilmeye başlanan çilekte, 5 yılda 700 ton civarında üretim gerçekleştirildi.

Sason'da devletin hibe desteğiyle çok sayıda ailenin geçim kaynağı olan çilekte, yurt içi ve yurt dışında pazar sıkıntısı yaşanmıyor.

Toplanan çilek, tırlarla sevk edildiği Afyonkarahisar ve Konya'daki fabrikalarda şoklandıktan sonra ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çilek üretiminin kentte hızla yayıldığını belirterek, 2008 yılında Sason Yeniköy'de başlanan çilek üretiminin şu anda Kozluk ve Sason ilçesine bağlı 12 köyde devam ettiğini bildirdi.

- Devletin hibe desteği sürüyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Eyyüp Aktaş da devlet desteğiyle 4 aile ile başlayan üretimin yaklaşık 400 aileye ulaştığını anlatarak, Batman'da bin 350 dönümlük alanda çilek üretildiğini söyledi.

İlçede yetiştirilen çileğe yurt içi ve yurt dışından yoğun talep olduğunu belirten Aktaş, ilçede 5 yılda yaklaşık 700 ton çilek üretimi yapıldığını kaydetti.

İlçenin iklim ve doğa koşulları göz önüne alındığında yapılacak çalışmalarla yıllık üretim miktarının 500 tona çıkarılabileceğini vurgulayan Aktaş, çilek fidelerinin yarısından fazlasının devletin hibe desteğiyle ekildiğini aktardı.

Aktaş, devletin çilek üreticilerine gerek fide gerekse bahçe düzenleme desteğinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

- "Pazar sıkıntımız yok"

Sason Çilek Üreticileri Birliği (SAÇUB) Başkanı Mahmut Doğan da ilçede üretilen çileklerin ABD ve Avrupa ülkelerine gönderildiğini, bu yıl da bunun devam ettiğini söyledi.

İlçede birliğe bağlı yaklaşık 500 dönümlük ekili alanlarının olduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"İlçede yetiştirilen çilekler, tırlarla Afyonkarahisar ve Konya'ya gönderiliyor. Oradaki fabrikalarda şoklandıktan sonra ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Pazar sıkıntımız yok. Çilekle uğraşan üreticilerimiz, bu durumdan oldukça memnun. Sason, çilekle Türkiye'de kendini ispatladı. Organik çilek üretimi yapıyoruz. Tek eksiğimiz bir soğuk hava deposunun olmamasıdır. Soğuk hava deposu olursa çileğimizin pazarı daha hızlı bir şekilde yayılacaktır. Bölgemizde artık tütüncülük bitti. O yüzden çileği geliştirmemiz için hepimizin var gücüyle çalışması lazım."

- Çilek üreticileri mutlu

Yeniköy'de çilek yetiştiren Zeki Doğan, geçmiş yıllarda tütünle geçimlerini sağladıklarını belirterek, tütünün ardından çileğe yöneldiklerini, çilekle uğraştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Doğan, devlet desteğiyle kurdukları çilek tarlalarını devletin desteğiyle daha da ilerletmek istediklerini kaydetti.

Umurlu köyünde oturan Mehmet Emin Erikli de çileğin gelirinin tütünden daha fazla olduğunu belirterek, 12 ay çalışarak tütünden elde ettikleri gelirin daha fazlasını 5 ay çalışarak çilekten elde ettiklerini anlattı.

Erikli, organik Sason çileğinin pazar sorununun da olmadığını, çileği topladıkları anda ya komisyonculara ya da il dışından gelen pazarlamacılara satabildiklerini söyledi.

Sadiye Erikli de köyde kadınların yapabileceği bir iş olmadığını, çilek üretiminin köylerde yaygınlaşmasıyla kadınlara da yeni bir istihdam alanı açıldığını aktardı.

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