SAT Komandosu Namık Ekin'den yeni Guinness Rekoru denemesi

SAT Komandosu Namık Ekin, yeni Guinness Dünya Rekoru denemesine bugün Caddebostan Türk Balık Adamlar Kulübü’nde başladı. Ekin, 24 saat su altından hiç çıkmadan ve uyumadan 273 ton ağırlık kaldırmayı hedeflediği 18’inci Guinness Dünya Rekoru denemesini spor eğitim danışmanlığını yaptığı İstanbul Gelişim Üniversitesi adına gerçekleştiriyor. Ekin’i su altında ve yukarıda altı kişilik Guinness hakem ve temsilci ekibi bekliyor. Tam teşekküllü sağlık ve güvenlik ekibinin de hazır bulunduğu rekor denemesi, 24 saat su altında ağır anaerobik efor harcayacak olan 76 yaşındaki bir denek üzerinde yapılacak ilk sportif araştırma özelliğini taşıyor. Su altındaki bir rekor denemesi için ilk kez mayo ile su altına inen Ekin, akşam hipotermi başladığında dalgıç kıyafeti giyecek.

Ekin’in Caddebostan Türk Balık Adamlar Kulübü’nde gerçekleştirdiği rekor denemesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemiz Boz, Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen ve İstanbul Gelişim Üniversitesi yetkililerinin katılımıyla başladı. Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Ekin’in Türk sporunu dünyada başarıyla temsil eden önemli bir spor adamı olduğunu vurgulayarak, “Namık Ekingeçtiğimiz yıl 17. Guinness Rekoru’nu kırmaya hazırlandığında, otoriteler 75 yaşındaki bir insanın bu işi başarmasının imkansız olduğunu söylemişti. Ancak duayen sporcu,“İmkansız sadece bir kelimedir” adlı kitabına atıf yaparak hedefine ulaşmış, otoriteleri ve bilim dünyasını şaşkınlığa uğratmıştır. Yapılan incelemede Ekin’in kalbinin 24 yaşındaki bir delikanlı kalbine sahip olduğu anlaşılmıştır. Bugün, 25 yaşındaki delikanlının yeni rekor denemesini de başarıyla tamamlayacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. M. Zahit Serarslan, rekor denemesinin aynı zamanda önemli bir bilimsel araştırma özelliğini taşıdığını belirtti. Serarslan, “Namık Ekin’in üniversitemiz adına gerçekleştirdiği 18. Guinness Rekor denemesi, normal şartlarda, su altında gezen, oturan,hafif işler yaparken çok kısa süre su altında kalan kişiler üzerinde yapılan ufak kapsamlı araştırmaların ötesindedir. 24 saat su altında ağır anaerobik eforlara katlanacak olan 76 yaşını sürdüren bir denek üzerinde yapılacak olan ilk sportif araştırmadır. Ekin, ileri yaşına karşın, 10 -25 tekrarlı (Repitisyonlar) ile yüzlerce setlik kaldırışlar yapacak olup, totalde bu aktiviteyi 24 saat sürdürerek 273 ton kaldırmayı hedeflemektedir” dedi.