Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ''Milletimizde satılmış yoktur. Satılmışlar Pensilvanya gibi dışarıdadırlar. Aldatılmışlar vardır. Neden birbirimize gireceğiz? Bu ülke, bu bayrak hepimizin. Biz nimetlerin kadrini bileceğiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz.'' dedi.
Kahraman, Atakum Belediyesi tarafından 4 buçuk yılda yapılan 80 projeden 8'i olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası, Osmanlı Hamamları, Seyir Tesisleri, Öğrenci Etüt Merkezi, Taflan Sosyal Tesisleri, E-Belediyecilik ve Kent Bilgi Sistemi, Ömer Halisdemir Parkı ve Çay Bahçesi ile 200 Kilometre Yol Yapım Çalışması Projesi'nin toplu açılış törenine katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından eserlerin anlatıldığı video gösterimi ile başlayan açılış töreninde konuşan İsmail Kahraman, Türkiye'nin gelişmesini engellemek için tuzaklar kurulduğunu söyledi.
Türkiye'de çok güzel gelişmelerin yaşandığını anlatan Kahraman, şöyle devam etti:
''Son yıllarda Türkiye'de hizmet anlamında çok güzel gelişmeler yaşandı. Çok ilerleme kaydettik. Çok geliştik. Gelişmemizi dünya istemiyor. Kendine rakip ister mi? İstemiyor. Bizim önümüzü kesmek için tuzaklar hazırlıyorlar. Onlardan biri de 15 Temmuz'du. 15 Temmuz sadece bir darbe değildi. Darbe de değildi ihtilal de değildi. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına kasteden bir hareketti. Bayrağı indirecek olan bir hareketti. Rabbim bizi korudu. Harekatı 6 saat önceye alsalardı, korkup paniklemeselerdi sabah kalktığımızda Türkiye'de, 3 ayrı devlet kurulmuş, Suriye misali olmuştu. Allah bizi korudu. Milletimizde satılmış yoktur. Satılmışlar Pensilvanya gibi dışarıdadırlar. Aldatılmışlar vardır. Neden birbirimize gireceğiz? Bu ülke, bu bayrak hepimizin. Biz nimetlerin kadrini bileceğiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
Samsun Valisi Osman Kaymak ise şehrin Karadeniz'in "amiral gemisi" olduğunu ve son yıllarda büyük gelişmeler kaydettiğini belirtti.
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Açılışa TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı
Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi
Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı
İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum