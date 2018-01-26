Satranç: Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

Kadın Emektarlar kategorisinde Nilüfer Çınar, erkek emektarlar kategorisinde Vedat Ali Çetinkaya, kıdemli emektarlar kategorisinde de Cemil Çiçek birinci oldu.

Şampiyona sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan TSF Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonayı başarılı şekilde tamamladıklarını söyledi.

Tulay, büyük bir organizasyona imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Buraya gelen sporcular ve aileleri çok mutlu oldu. Herkes 'Seneye daha fazla sayı olacak, bu kadar sporcuyu nasıl ağırlayacaksınız' diye sormaya başladı. Bunlar yaptığımız projeler ve uyguladığımız politikalar sayesinde satrancın ne kadar yayıldığını gösteriyor. Alt yapıda çok kuvvetliyiz. Avrupa'da ve dünyada katıldığımız bütün turnuvalardan madalyalarla dönüyoruz. Geçen sene ve 2016'da milli takım olarak gösterdiğimiz başarı herkes tarafından biliniyor. Olimpiyat altıncısı ve dünya beşincisi olan bir milli takımımız var. Buradaki şampiyonalarda milli takım havuzuna oyuncu seçiyoruz. Bu açıdan Türkiye şampiyonaları çok önemli."

(AA)