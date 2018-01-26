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Satranç: Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 22:33 | Son Güncelleme 8 saat önce

- Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen ve 2 bin 800'ün üzerinde sporcunun katıldığı şampiyona sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası sona erdi.

Kemer'de 3 ayrı otelde gerçekleştirilen ve 2 bin 800'ün üzerinde sporcunun hamlelerine sahne olan şampiyonada, kategorilerinde şampiyonlar belli oldu.

Şampiyonada 7 yaş grubunda Ali Pınar, Ela Aslan, 8 yaş grubunda Mert Can Seviğ, Zeynep Acar, 9 yaş grubunda Efe Yalçınkaya, Ela Bursalı, 10 yaş grubunda FM (usta adayı) Kerem Erten, WCM (kadın usta adayı) Elif Zeren Yıldız, 11 yaş grubunda CM (usta adayı) Taha Özkan, Dila Baloğlu, 12 yaş grubunda CM (usta adayı) Efe Metehan Yavuz, İrem Ezra Öz, 13 yaş grubunda Can Dolgun, WCM (kadın usta adayı) Safiye Öykü İnce birinciliği elde etti.

14 yaş grubunda FM (fide ustası) Enes Tanrıverdi, Büşra Özbek, 15 yaş grubunda Emirhan Tarlabaşı, Eylül Çelik, WCM (kadın usta adayı) İlayda Kaygısız), 16 yaş grubunda Kayra Kamer, Ezgi Akti, 17 yaş grubunda Alperen Akdoğan, Çiğdem Onur, WCM (kadın usta adayı) Poyraz Dursun, 18 yaş grubunda FM (fide ustası) Tuna Özateş, Didem Nuray Yurdakul, ilk sırayı aldı

Kadın Emektarlar kategorisinde Nilüfer Çınar, erkek emektarlar kategorisinde Vedat Ali Çetinkaya, kıdemli emektarlar kategorisinde de Cemil Çiçek birinci oldu.

Şampiyona sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan TSF Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonayı başarılı şekilde tamamladıklarını söyledi.

Tulay, büyük bir organizasyona imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Buraya gelen sporcular ve aileleri çok mutlu oldu. Herkes 'Seneye daha fazla sayı olacak, bu kadar sporcuyu nasıl ağırlayacaksınız' diye sormaya başladı. Bunlar yaptığımız projeler ve uyguladığımız politikalar sayesinde satrancın ne kadar yayıldığını gösteriyor. Alt yapıda çok kuvvetliyiz. Avrupa'da ve dünyada katıldığımız bütün turnuvalardan madalyalarla dönüyoruz. Geçen sene ve 2016'da milli takım olarak gösterdiğimiz başarı herkes tarafından biliniyor. Olimpiyat altıncısı ve dünya beşincisi olan bir milli takımımız var. Buradaki şampiyonalarda milli takım havuzuna oyuncu seçiyoruz. Bu açıdan Türkiye şampiyonaları çok önemli."

(AA)

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