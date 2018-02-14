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Satrançta Marmaraereğlisi’nin gururu oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 20:51 | Son Güncelleme

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Tekirdağ Okullar Arası Satranç Turnuvası’nda minik kızlar kategorisinde il ikincisi olan Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu satranç takımı başarılarını Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ile paylaştı.Okul Müdürü Kadriye Tokmak ve öğretmenleri satranç antrenörü Gökhan Eşmebaşı ile Başkan Uyan’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.Marmaraereğlisi Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Tekirdağ Okullar Arası Satranç Turnuvası’nda minikler kategorisinde ikinci olan Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu satranç takımında, Beren Acar, Ecrin Sezginç, Pelin Su Varol, Öykü İrem Koç ve Saliha Karabacak yer aldı.Satrançta Marmaraereğlisi’ni başarıyla temsil eden minikleri tebrik eden Başkan Uyan, “İlçemizi satrançta başarıyla temsil eden sporcularımızı ve öğretmenlerimizi kutluyorum.

Satrançta Marmaraereğlisi’nin gururu oldular

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Tekirdağ Okullar Arası Satranç Turnuvası’nda minik kızlar kategorisinde il ikincisi olan Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu satranç takımı başarılarını Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ile paylaştı.
Okul Müdürü Kadriye Tokmak ve öğretmenleri satranç antrenörü Gökhan Eşmebaşı ile Başkan Uyan’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Marmaraereğlisi Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Tekirdağ Okullar Arası Satranç Turnuvası’nda minikler kategorisinde ikinci olan Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu satranç takımında, Beren Acar, Ecrin Sezginç, Pelin Su Varol, Öykü İrem Koç ve Saliha Karabacak yer aldı.
Satrançta Marmaraereğlisi’ni başarıyla temsil eden minikleri tebrik eden Başkan Uyan, “İlçemizi satrançta başarıyla temsil eden sporcularımızı ve öğretmenlerimizi kutluyorum. 4 yıldır TSF temsilcilerimizle ilçemizin satrançta marka şehir olması yolunda önemli organizasyonlara imza attık. Satranca gönül veren sporcularımızı ve ailelerini ilçemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Örnek bir başarıya imza atan Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu satranç takımının başarılarının devam edeceğine inancımız tam“ dedi.

Satrançta Marmaraereğlisi’nin gururu oldular

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