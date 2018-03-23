SATSO İhracat Akademisi’nde ikinci etap başlıyor

Sakarya’nın ihracatçı iller sıralamasında ilk 5 arasında yer alması hedefiyle Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından yapılan çalışmalar kapsamındaki “Uygulamalı İhracat Akademisi” eğitim programında ikinci etap başlıyor.

İhracat potansiyeli olan üyelerini birer ihracatçı yapmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren SATSO #hedefilk5 sloganı ile başlattığı İhracat Akademisi ilk etabını geçtiğimiz haftalarda tamamlayarak, sertifikalı katılımcıları B2B İkili İş Görüşmeleri ve alım heyetlerine ve dolayısıyla ihracata hazır hale getirdi. İkinci etabı 3 Nisan - 11 Nisan 2018 tarihlerinde başlayacak olan akademide ihracat konusunda uzman Bahar Karalar, Murat Odacı ve Seçkin Saygılı tarafından verilecek eğitimler sonrasında sınav yapılacak ve başarılı olan katılımcılara M.E.B onaylı Dış Ticaret Uzmanı Sertifikası ve tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecek.

SATSO tarafından başlatılan İhracat Akademisi ve B2B İş Görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya’yı en çok ihracat yapan ilk beş il arasına yükseltmek ve kalıcı olmasını sağlamak için önemli bir çalışma yaptıklarını vurguladı. Eğitim programları ve sınavı sonucunda MEB onaylı “Dış Ticaret Uzmanı” sertifikasının da verileceğini duyuran, Başkan Kösemusul, “Sakarya’mıza tüm sektörlerde yeni ihracatçıları, yeni pazarları, kazandırmak amacıyla başladığımız akademinin ilk etabında oldukça memnuniyet verici dönütler alıyoruz. İkinci etabımıza da ilkinde olduğu gibi ihracat potansiyeli olan ihracat yapma hedefinde olan üyelerimize hedeflerine en doğru en kısa yoldan nasıl gidileceğini göstererek, yol haritalarını belirlemeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda tüm üyelerimizin bu fırsattan istifade etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Kösemusul, “Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerinin ardından ilki 15 Nisanda olacak Yurtdışı alım heyetleri ile katılımcılarımızı bir araya getireceğiz. Müşteri ile birebir görüşme ve ürününü tanıtma imkanı bulan küçük ve orta ölçekli firmalarımız da böylelikle ihracat yapmaya başlayacaktır. Yurt dışı alım heyetleri ile üyelerimizi eşleştirip olan yurt dışı ticaret hacmimizi geliştireceğiz, yurtdışından alım heyetlerini Odamıza getireceğiz ve bu çalışmaya süreklilik kazandırarak yeni ihracatçılarımızla, alternatif pazarlarla, otomotiv sektörü başarımızı tüm sektörlere yayarak Sakarya’mızı hep birlikte hedefine ulaştıracağız” diye konuştu.