SATSO’dan STB’ye hayırlı olsun ziyareti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen borsa organ seçimlerinin ardından göreve başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen SATSO heyeti kurumsal işbirliğine vurgu yaptı. Söz konusu ziyarette konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya’nın oda ve borsaları ile ciddi bir lobi gücü oluşturacağına inandığını dile getirerek Sakarya’nın gelişmesi için birlik ve beraberliğin gerekliliğine değindi. Başkan Altuğ yaptığı açıklamada, “Hepimizin hedefi tek. Hepimizin bu görevlere talip olmasındaki ortak amaç Sakarya’ya hizmettir. Bu toprağın insanları olarak bulunduğumuz pozisyon ne olursa olsun ilimizin yükselmesi için gayret etmek bir borçtur. Hep birlikte inşallah Sakarya’nın gücünü birliğini göstermeliyiz. Birlik ve beraberliğimizin sürekliliğini, işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyorum. Sakarya için birlik ve beraberliğimiz doğrultusunda bizim şifremiz 54” diye konuştu.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak çalışma ve projelerde yer almaktan, birlikte üretip hizmet etmekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.