HABER

SATSO’dan STB’ye hayırlı olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A.

SATSO’dan STB’ye hayırlı olsun ziyareti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen borsa organ seçimlerinin ardından göreve başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen SATSO heyeti kurumsal işbirliğine vurgu yaptı. Söz konusu ziyarette konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya’nın oda ve borsaları ile ciddi bir lobi gücü oluşturacağına inandığını dile getirerek Sakarya’nın gelişmesi için birlik ve beraberliğin gerekliliğine değindi. Başkan Altuğ yaptığı açıklamada, “Hepimizin hedefi tek. Hepimizin bu görevlere talip olmasındaki ortak amaç Sakarya’ya hizmettir. Bu toprağın insanları olarak bulunduğumuz pozisyon ne olursa olsun ilimizin yükselmesi için gayret etmek bir borçtur. Hep birlikte inşallah Sakarya’nın gücünü birliğini göstermeliyiz. Birlik ve beraberliğimizin sürekliliğini, işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyorum. Sakarya için birlik ve beraberliğimiz doğrultusunda bizim şifremiz 54” diye konuştu.
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak çalışma ve projelerde yer almaktan, birlikte üretip hizmet etmekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

SATSO’dan STB’ye hayırlı olsun ziyareti

SATSO’dan STB’ye hayırlı olsun ziyareti

Son dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezasıSon dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezası
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalgaAfgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgedeAkdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evde dehşeti yaşadı

Evde dehşeti yaşadı

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

BBP lideri Mustafa Destici'den erken seçim açıklaması

BBP lideri Mustafa Destici'den erken seçim açıklaması

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Cami avlusunda 'gey' oyunu! Böyle yakalandılar

Cami avlusunda 'gey' oyunu! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.