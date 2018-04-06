Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan seçim sonrasında yeni başkan Akgün Altuğ oldu.

34 Meslek Komitesinde 9 binden fazla üyesi bulunan SATSO’da meslek komite seçimlerinin ardından gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Başkanlık seçimi de tamamlandı. Yapılan seçimlerde Mahmut Kösemusul 36 oy alırken, Akgün Altuğ 50 oy aldı. Yapılan seçimlerde SATSO’nun yeni başkanı Akgün Altuğ oldu.

Başkan Akgün Altuğ’un yönetim kurulu ise Cem Gün, Yüksek Avşar, Yılmaz Dünya, Bünyamin Müftüoğlu, Erhan Fidan, Semih Çokay, Doğan Çatalbaş, Ramazan Sezer, Hüseyin Ür ve İbrahim Arabul’dan oluşuyor.