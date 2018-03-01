Sattıkları mantardan kazandıklarını Mehmetçik için bağışladılar

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de mantar üreticileri, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği yanında stant kurup, günlük kazançlarını Afrin’de terör örgütleri ile mücadele eden Mehmetçiğe bağışladı.

Kayseri İstiridye Mantarı Üreticiler Derneği anlamlı bir etkinliğe imza attı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi yanında stant kuran dernek üyeleri, yarım kiloluk paketler halinde ürettikleri ve 5 TL’den satışa sundukları mantarlardan elde edilen geliri de Mehmetçiğe destek için bağışladı. “Bugünkü kazancımızı Afrin’de mücadele eden Ordumuza bağışlıyoruz” pankartı önünde kurulan standa ilgi yoğun oldu. Stant çevresinde aynı zamanda dikkat çekmek için davul-zurna ile “Ölürüm Türkiyem” şarkısı çalındı. Kayseri İstiridye Mantarı Üreticiler Derneği Başkanı İsmail Yılmaz, Afrin’de terör örgütlerine yönelik mücadele veren Mehmetçiğe ellerinden gelen desteği vermek istediklerini belirterek, “Ordumuzun ihtiyacı yok. Çünkü devletimiz zaten gerekli desteği veriyor ama burada önemli olan birliktelik mesajı vermek. Biz bunu amaçlıyoruz. Millet olarak ordumuzun yanında olduğumuzu gösterip, dünyadaki zalimlere mesaj vermek istedik. Yoksa mantardan gelen 3 kuruşa kimsenin ihtiyacı yok ama birliktelik önemli. Biz dünyaya bu mesajı vermek için bunu yaptık” diye konuştu. Yılmaz, yaklaşık 600 paket mantarı satışa sunduklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımız da sağ olsunlar yoğun ilgi gösteriyor. Herkes elinden gelen desteği Mehmetçiğimize vermeli. Örneğin elma üreticisi elmasını ya da diğer üreticiler ürettikleri ürünleri birlikte faaliyet yaparak Mehmetçiğimizi desteklemelidir. Böylece dünyaya birliktelik mesajı veririz. Şehitlerimizin, Gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmamız lazım. Biz de çıkacağız. Yarım kiloluk paketleri 5 TL’den satışa sunduk ve bugünkü gelirimizi olduğu gibi Mehmetçik için bağışladık” dedi.

Diğer yandan kurdukları stantta 296 paket mantar sattıklarını kaydeden Yılmaz, “Geriye kalan mantarlarımızı da şehit yakınları, gazilerimize hediye olarak verdik. Toplamda 1050 TL’lik satış yaptık. Bu parayı da ilgili yerlere ulaştırılmak üzere Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan’a, makbuz karşılığı teslim ettik” diye konuştu.