HABER

Satürn'ün uydusu Enseladus'ta yaşam ihtimali arttı

28.06.2018 07:47 | Son Güncelleme

Bilim insanları Satürn'ün altıncı en büyük uydusu olan Enseladus'ta kompleks karbon bazlı moleküller buldu. Bu başlı başına bir yaşam belirtisi olmasa da karbon temelli kompleks moleküllerin varlığı Enseladus'ta yaşamın var olma ihtimalini artırıyor.

Satürn'ün uydusu Enseladus'ta yaşam ihtimali arttı

Bilim insanları Satürn'ün altıncı en büyük uydusu olan Enseladus'ta kompleks karbon bazlı moleküller buldu.

Bu yapılara daha önce yalnızca Dünya'da ve bazı meteorlarda rastlanmıştı.

Moleküllerin, uydunun merkezinde bulunan sıcak kayalar ile donmuş yüzeyin altında yer alan okyanusun etkileşimi sonucu oluştuğu tahmin ediliyor.

Enseladus'un buz kaplı yüzeyinin altında böyle bir yapıya sahip olduğu düşünülüyor

Bu başlı başına bir yaşam belirtisi olmasa da karbon temelli kompleks moleküllerin varlığı Enseladus'ta yaşamın var olma ihtimalini artırıyor.

Son bulgular, Cassini uzay aracından gelen veriler sayesinde ortaya çıktı.

Enseladus'ta hayat var mı?

Araştırmayı yayınlayan Dr. Frank Postberg, "Bu büyük moleküller genellikle yüzlerce atomdan oluşuyor" diyor ve ekliyor:

"Böylesi moleküller ilk defa dünya dışında sudan oluşan bir gezegende görülüyor.

"Dünyada bu moleküller biyolojik olarak yaratılıyor ama Enseladus'takilerin başka şekilde ortaya çıkmış olma ihtimali de var.

"Bu moleküller hayatın var olması için bir şart. Fakat şu anda bunların biyolojik olarak mı yaratıldığını, uyduda prebiyotik bir kimyasal süreç veya yaşam olup olmadığını söyleyemeyiz."

Yaşam için neye ihtiyaç var?

  • Sıvı haldeki su
  • Enerji
  • Karbondan oluşan organik bileşikler
  • Karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor ve sülfür gibi belli elementler

Enseladus'ta sülfür ve fosfor izine henüz rastlanmasa da geri kalan tüm maddeler uyduda bulunuyor.

Cassini uydudan uzaya fışkıran suları en yakından böyle görüntülemişti

Sırada ne var?

Geçen yıl Eylül ayında görevini tamamlayan ve Satürn'ün atmosferine girerek yanan Cassini aracı, yaşam belirtilerini bulmak için tasarlanmamıştı.

Uydunun uzaya fırlatıldığı dönemde bilim insanları Enseladus'tan uzaya fışkıran suların varlığını henüz keşfetmemişti.

Cassini bunları Satürn sistemine girdikten sonra, ilk olarak 2005'te keşfetti.

Şu an yer yüzünde bu tür moleküllerin biyolojik olarak yaratılıp yaratılmadığını tespit edecek teknolojiler bulunuyor.

Dr. Postberg "Mantıklı olan bir sonraki adım, Enseladus'ta kısa süre içinde, bu göreve özel tasarlanmış bir araçla tekrar giderek orada hayat olup olmadığını tespit etmek" diyor.

Gazi 8 yıl sonra şehit oldu! Gazi 8 yıl sonra şehit oldu!
PKK'lı Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın telsiz konuşmaları ortaya çıktıPKK'lı Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın telsiz konuşmaları ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Burada ordakinden bile daha ilkel canlılarla beraber yaşıyoruz.
Diğer Haberler
Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Gebze'deki metro tabelaları seçimden sonra söküldü

Gebze'deki metro tabelaları seçimden sonra söküldü

Fransız turist isyan etti! Atatürk Havalimanı'ndan Kozyatağı için 1500 lira...

Fransız turist isyan etti! Atatürk Havalimanı'ndan Kozyatağı için 1500 lira...

Gazi 8 yıl sonra şehit oldu!

Gazi 8 yıl sonra şehit oldu!

PKK'lı Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın telsiz konuşmaları ortaya çıktı

PKK'lı Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Şans Topu çekildi! 3 kişiye 250'şer bin lira! İşte 27 Haziran Şans Topu sonuçları

Şans Topu çekildi! 3 kişiye 250'şer bin lira! İşte 27 Haziran Şans Topu sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.