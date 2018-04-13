SAÜ İSEFAM ekibinden Borsa İstanbul ve Takasbank’a ziyaret

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) ekibi, Borsa İstanbul ve Takasbank’ı ziyaret etti.

İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya, araştırma görevlileri ve doktora bursiyerlerinden oluşan ekip, 10 Nisan Salı günü Borsa İstanbul ve Takasbank’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ilk ayağı Takasbank olurken, Takasbank Genel Müdürü Mahmut Kayacık, İSEFAM ekibine Takasbank’ın etkinlik alanlarını, faaliyetlerini anlatarak, Takasbank’ın Türkiye’de finansal piyasalarda belkemiği sayılabilecek bir konumda olduğunu belirtti. Takasbank Üye İşleri ve Kurumsal İletişim Bölümü Müdürü Metin Külünk’ün rehberliğinde Takasbank ve Borsa İstanbul’un konferans salonu, seans salonu ve çalışma alanları ziyaret eden ekip, ayrıca Takasbank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Arıkan’ı da makamında ziyaret etti. İSEFAM ekibinin İslam ekonomisi sahasındaki çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini belirten Arıkan, İSEFAM’ın bu gayretini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Ziyaretin ikinci ayağında Dünya Bankası Küresel İslami Finans Kalkınma Merkezi ziyaret edildi. Ayşe Nur Aydın ve birim yöneticisi Fatih Kazan’ın eşliğinde merkezin faaliyet alanları hakkında bilgi aldı. İSEFAM’ın İslami finans alanındaki çalışmalarından haberdar olduğunu belirten Kazan, olası işbirliği noktalarına değinerek, geleceğe yönelik ortak faaliyet gerçekleşme konusundaki niyetlerini belirtti.

Ziyaretin sonunda ise Borsa İstanbul yetkilileri ile görüşüldü. Türkiye’de finansal faaliyetlerin kalbi sayılan Borsa İstanbul’u yerinde ziyaret eden ekip, kurum bünyesinde yer alan İslami finans ile ilgili departmanı da görme ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi sahibi olma imkanı buldu. Araştırma ve İş Geliştirme Direktörlüğünden Dr. Mustafa Yıldız birimin ürün geliştirme süreçleri ve faaliyetleri hakkında ekibe bilgi verirken, Borsa İstanbul’un ürün geliştirme konusundaki fikirlere ve önerilere açık olduklarını belirtti.

Ziyaretin ayrıca Borsa İstanbul ile İslami finans sahasında akademik ve uygulamaya dönük olarak ortak çalışmalar yapma konusunda karşılıklı niyetler dile getirildi.