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SAÜ kalite elçileri toplantısı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:46 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Kalite Elçileri Sapanca’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.Sakarya Üniversitesi Kalite Elçileri Toplantısı Sapanca Güral Otel’de düzenlendi.

SAÜ kalite elçileri toplantısı düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Kalite Elçileri Sapanca’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Sakarya Üniversitesi Kalite Elçileri Toplantısı Sapanca Güral Otel’de düzenlendi. SABİS Kurumsal Yönetim Sisteminde yeni eklenen süreç yönetimi ve risk yönetimi modüllerinin tanıtımı ve kullanıcıların eğitimi amacıyla düzenlenen toplantı, SAÜ RektörÜ Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Prof. Dr. Musa Eken, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve Prof. Dr. Kadir Ardıç ile yüksekokul ve meslek yüksekokulları kalite elçilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas Sakarya Üniversitesinde ve Türkiye’de yürütülen kalite çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sakarya Üniversitesi’nin bu konuda öncü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Elmas, “Sakarya Üniversitesi olarak tüm değerlendirmelere hazırız” dedi.
Konuşmasının ardından, Yrd. Doç. Dr. Tuba Canvar Kahveci tarafından Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a üniversitenin kurumsal gelişimindeki liderlikleri ve kalite ekiplerine göstermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Kurumsal Yönetim Sistemi’ndeki yeni gelişmeler konusunun ele alındığını toplantının ikinci kısmında Sakarya Üniversitesi’nin başvurmuş olduğu 2018 EFQM Küresel Mükemmellik Ödülü süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

SAÜ kalite elçileri toplantısı düzenlendi

SAÜ kalite elçileri toplantısı düzenlendi

SAÜ kalite elçileri toplantısı düzenlendi

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