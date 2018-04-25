HABER

SAÜ Sosyal Bilimler Entitüsünde devir teslim

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Doç.

SAÜ Sosyal Bilimler Entitüsünde devir teslim

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Doç. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın atandı.
SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Mahmut Bilen, enstitüde düzenlenen törenle görevini Doç. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın’a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Musa Eken, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve Prof. Dr. Kadir Ardıç’ın yanı sıra öğretim üyeleri ve enstitü idari personeli de katıldı.

SAÜ Sosyal Bilimler Entitüsünde devir teslim

SAÜ Sosyal Bilimler Entitüsünde devir teslim

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Abdullah Gül aday olacak mı?Abdullah Gül aday olacak mı?
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisiDevlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.