SAÜ Sosyal Bilimler Entitüsünde devir teslim

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Doç. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın atandı.
SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Mahmut Bilen, enstitüde düzenlenen törenle görevini Doç. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın’a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Musa Eken, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve Prof. Dr. Kadir Ardıç’ın yanı sıra öğretim üyeleri ve enstitü idari personeli de katıldı.
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum