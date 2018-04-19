Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Topluluğu tarafından “Gelişime Açık Ol” adlı bir konferans düzenlendi.
Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda yapılan konferansa Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kesik konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Ahmet Kesik, özellikle teori olarak öğrenilen kavramların sahaya çıkılıp uygulamaya aktarılmadığı sürece hiçbir anlamının olmadığını belirterek, bireyin bu durumda sadece diplomaya sahip donanımsız bir üniversite mezunu olacağını söyledi. İş hayatındaki deneyimlerinde bahseden Prof. Dr. Kesik, “Herkesin yaptığı ya da düşündüğü şeyi yapmayın. Farklı hareket etmek, düşünmek o kişiyi özel ve farklı kılar” dedi.
İçinde bulunulan çağa göre düşünmek gerektiğine dikkat çeken Kesik, teknolojik gelişmelere açık olmanın ve analitik düşünmenin başarıya ulaşma yolunda yapılması gereken durumlardan birisi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ahmet Kesik’e konuşmasının sonunda teşekkür plaketi verildi.
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