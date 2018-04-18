SAÜ’de Kariyer Günleri

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Kariyer Günleri isimli bir etkinlik düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından öğrencilerin kariyer planlarına yardımcı olmak amacı ile düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği 11-12 Nisan tarihleri arasında SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hemşirelik ve Ebelik Bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen program SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak’ın açılış konuşması ile başladı. Etkinliğin ilk gününde Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ "Mesleki Kariyer Yönetimi", Türk Hemşireler Derneği Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş "Hemşirelikte Mesleki Örgütlenmenin Önemi", Ebeler Derneği Genel Sekreteri Arş. Gör. Reyhan Aydın "Ebelikte Mesleki Örgütlenmenin Önemi" konularına üzerine birer sunum yaptı.

Kariyer günlerinin 2’nci gününde ise Sakarya Üniversitesi Arş. Gör. Yasemin Başkaya "Mezun Bilgi Sisteminin Tanıtımı" ile SAÜ İşletme Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Özdemir "Profesyonel CV Hazırlama" konularında birer sunum yaptı. Etkinliğin "Kariyer Öyküleri" adlı oturumda geçmiş yıllarda Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Doç. Dr. Yurdanur Dikmen, Uzm. Hemşire Melike Çakır ile Uzm. Hemşire Döndü Sevim Güler tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Etkinliğe katılan bazı hastanelerin yöneticileri mesleğe yeni başlayacak olan hemşire ve ebe adaylarına kurumlarını ve hastane politikalarının tanıtımını yaparak iş olanakları ve kariyer planlamaları konusunda hemşirelik-ebelik hizmetleri ve insan kaynakları süreçleri konularında bilgi verdi.

Kariyer Günleri kapsamında yapılan tanıtım çalışması sonrasında hastane temsilcileri öğrencilerin sektöre ait sorularını ve beklentilerini yanıtlaması ile program sona erdi.