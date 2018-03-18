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SAÜ’de ’Yangınla Başa Çıkabilme’ eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

’O Kahraman Benim’ projesi kapsamında AFAD gönüllüleri, yangına karşı müdahale eğitimleri almaya devam ediyor.’O Kahraman Benim’ projesi kapsamında AFAD tarafından; gönüllüler, öğrenciler ve vatandaşlara yönelik düzenlenen eğitimler sürdürülüyor.

SAÜ’de ’Yangınla Başa Çıkabilme’ eğitimi

’O Kahraman Benim’ projesi kapsamında AFAD gönüllüleri, yangına karşı müdahale eğitimleri almaya devam ediyor.
’O Kahraman Benim’ projesi kapsamında AFAD tarafından; gönüllüler, öğrenciler ve vatandaşlara yönelik düzenlenen eğitimler sürdürülüyor. AFAD Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliği ile Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) gönüllü öğrencilere ‘Yangınlara Müdahale ve Yangınlarla Başa Çıkabilme’ eğitimleri verildi. Eğitimlerde itfaiye ekiplerinden önce teorik alan öğrenciler daha sonra saha eğitimleri alarak uygulamalı biçimde yangınlara müdahale eğitimlerini başarıyla tamamladı. Eğitimlere katılanlar, olası afet ve acil durumlarda neler yapılması gerektiği konusunda bilinçleniyorlar.

SAÜ’de ’Yangınla Başa Çıkabilme’ eğitimi

SAÜ’de ’Yangınla Başa Çıkabilme’ eğitimi

SAÜ’de ’Yangınla Başa Çıkabilme’ eğitimi

SAÜ’de ’Yangınla Başa Çıkabilme’ eğitimi

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