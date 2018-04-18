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SAÜ’lü öğrencilerden sahipsiz hayvanlar bakımevine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Doğa ve Hayvan Hakları Öğrenci Topluluğu, Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi’ne ziyarette bulundu.SAÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Rümeysa Arkan’ın başkanlığında ve Topluluk Akademik Başkanı Dr.

SAÜ’lü öğrencilerden sahipsiz hayvanlar bakımevine ziyaret

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Doğa ve Hayvan Hakları Öğrenci Topluluğu, Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi’ne ziyarette bulundu.
SAÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Rümeysa Arkan’ın başkanlığında ve Topluluk Akademik Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şentepe’nin de katılımıyla gerçekleşen ziyaret, 14 Mart Çarşamba günü yapıldı. Geçtiğimiz güz yarıyılında da Sapanca Belediyesi Geçici Bakımevi’ne ziyarette bulunan topluluk, ikinci barınak ziyaretini gerçekleştirdi. Barınak, Adapazarı Belediyesi’ne bağlı bulunan bölgelerdeki tüm tedaviye muhtaç olan hayvanlara kapısını açarken, bu hayvanların gerekli tedavileri ve bakımları barınakta yapılıyor. Daha sonra alındıkları yerlere geri bırakılan hayvanların doğal yaşamlarına devam etmeleri sağlanıyor.
Adapazarı Belediyesi’ni yapılan güzel işler dolayısıyla tebrik ettiklerini belirten öğrenciler, tüm sokak hayvanlarının sağlıklı ve huzurlu bir dünyada yaşayabilmesini temenni ettiklerini dile getirdiler.

SAÜ’lü öğrencilerden sahipsiz hayvanlar bakımevine ziyaret

SAÜ’lü öğrencilerden sahipsiz hayvanlar bakımevine ziyaret

SAÜ’lü öğrencilerden sahipsiz hayvanlar bakımevine ziyaret

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