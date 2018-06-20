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"Savaş gemileri, Güney Çin Denizi'nde tansiyonu artırıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 23:29 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Büyük savaş gemileri bölgede tansiyonu artırıyor. Hak iddia eden ülkelerin küçük botlar bulundurmalarında bir sakınca görmüyorum" - "Biz kendimize ait olduğunu düşündüğümüz adalar üzerinde hak aramaya devam edeceğiz"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Güney Çin Denizi'nde savaş gemileri bulundurmanın bölgedeki tansiyonu artırdığını belirtti.

South China Morning Post'un haberine göre, Mahathir, Güney Çin Denizi'nde savaş gemilerinin bulundurulmasının hiçbir ülkenin menfaatine olmayacağını kaydetti.

Savaş gemileri yerine güvenlik amaçlı küçük botların kullanılabileceğini belirten Mahathir, "Büyük savaş gemileri bölgede tansiyonu artırıyor. Hak iddia eden ülkelerin küçük botlar bulundurmalarında bir sakınca görmüyorum. Çin de bu şekilde davranmalı. Çünkü Güney Çin Denizi ticaret için çok önemli. Bu bölgede barışın sağlanması ticaret için faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Güney Çin Denizi'nde çok savaş gemisi olmasının riskine değinen Mahathir, bir gün herhangi bir ülkenin hata yapmasıyla savaş çıkabileceğini ve bunu istemediklerini vurguladı.

- Malezya hakkını aramaya devam edecek

Bölgede 5 ülkenin hak iddia ettiğini vurgulayan 92 yaşındaki Malezya Başbakanı, "Biz kendimize ait olduğunu düşündüğümüz adalar üzerinde hak aramaya devam edeceğiz. Diğer ülkeler de doğal olarak haklarını aramaya devam edecektir. Herkes kendi hakkını arayabilir. Bu oldukça normal." diye konuştu.

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

Bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çundao olarak adlandırılıyor.

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Malezya Güney Çin Denizi Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed

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