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Savaş gemisine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 15:56 | Son Güncelleme

Donanma Komutanlığı bünyesinde bulunan TCG Yıldırım F-243 Fırkateyni halkın ziyaretine açıldı.Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında bu sabah Sinop Limanı’na gelerek demirleyen savaş gemisi üç gün burada kalacak.Sabah saatlerinde Sinop rıhtımına yanaşan gemi öğlen 15.00-17.30 saatleri arasında, hafta sonu ise 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

Savaş gemisine yoğun ilgi

Donanma Komutanlığı bünyesinde bulunan TCG Yıldırım F-243 Fırkateyni halkın ziyaretine açıldı.
Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında bu sabah Sinop Limanı’na gelerek demirleyen savaş gemisi üç gün burada kalacak.
Sabah saatlerinde Sinop rıhtımına yanaşan gemi öğlen 15.00-17.30 saatleri arasında, hafta sonu ise 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak. Gemide 21 subay, 91 astsubay, 11 uzman erbaş ve 46 erbaş görev yapıyor.
Öte yandan gemiyi ziyarete gelen Emre Yıldız yaptığı açıklamada, "Sinop’a böyle bir savaş gemisinin geldiğini duyduk ve gelip ziyaret etmek istedik. Çok güzel oldu çünkü yıllarca uzak kaldık ordumuzdan ve şimdi olması gereken oldu ve bir bütün olduk. Böyle gemilerin arada gelmesi gerek" dedi.

Savaş gemisine yoğun ilgi

Savaş gemisine yoğun ilgi

Savaş gemisine yoğun ilgi

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