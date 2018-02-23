"Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu" İstanbul'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Deniz Feneri Derneği tarafından 24-25 Şubat'ta "Savaş, Göç ve Yoksulluk" başlıklı sempozyum düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 24-25 Şubat'da düzenlenecek sempozyumda, geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın en büyük problemlerinden olan savaşlar ve savaşların beraberinde getirdiği göç ve yoksulluk olgusu; tarihsel arka planıyla birlikte sosyoloji, psikoloji, ekonomi, hukuk, eğitim ve sağlık perspektifinden değerlendirilecek.

Tarihçiler, ekonomistler, hukukçular ve akademisyenlerin konuşmacı olacağı sempozyumda; savaşa, göçe ve yoksulluğa tanık olan sivil toplum kuruluşları ve ilgili devlet kurumları yetkilileri de gözlemleri ile yer alacak.

Sempozyumda, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, AFAD ve Göç İdaresi’nin mültecilere yönelik çalışmaları da masaya yatırılacak.

"Savaş, Göç ve Yoksulluk" başlıklı sempozyumu ile göçmenlerin ve mültecilerin yaşadığı psikolojik problemlere, istihdam, eğitim ve sağlık sorunlarına uygulanabilir çözüm önerileri sunulması hedefleniyor.

Sempozyumda, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle ülkesinden Türkiye'ye göç eden 3,5 milyon Suriyelinin durumu, özel olarak ele alınarak göçün Türkiye'ye etkileri konuşulacak.

FSMVÜ Haliç Yerleşkesi'nde başlayacak ve eski Hamas'ın siyasi büro lideri Halid Meşal'in de konuşmacı olması beklenen sempozyum kapsamında, "Göç" başlıklı sergi de açılacak.