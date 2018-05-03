Ülkelerindeki iç savaşta yaralanan Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hayırseverler tarafından açılan Akademik Fizyoterapi Merkezinde tedavi görüyorlar.

Merkezin doktoru Halit Berini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yaralı, hasta ve uzuv kaybı yaşayanların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Suriye'deki olaylardan oldukça fazla kişinin etkilendiğini anımsatan Berini, ''Profesör Faiz Matar'ın öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle kurulan 3 farklı noktadaki merkezden kadın, erkek ve çocuklar istifade ediyor. Savaşın en acı günlerini yaşamış kardeşlerimizin tekrar eski günlerine dönmeleri için gece gündüz çalışmalar yürütüyoruz.'' diye konuştu.

Berini, merkezde 40 kişinin görev aldığını belirterek, ''Arkadaşlarımızla birlikte kardeşlerimizin ruhen ve bedenen toparlanmaları için çalışıyoruz. Çocuklarla yakından ilgileniyoruz. Onların normal hayata adapte olmaları için çeşitli oyunlar ve aktiviteler yapıyoruz. Yetişkinler için birçok spor aleti olan merkezde hastaların bedeninin dinç kalmalarını sağlıyoruz.'' ifadesini kullandı.