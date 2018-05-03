HABER

Savaş mağdurlarının "yaraları" sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

İç savaşta yaralanan Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hayırseverler tarafından açılan Akademik Fizyoterapi Merkezinde hayata tutunuyor - Merkez doktoru Berini: - ''Savaşın en acı günlerini yaşamış kardeşlerimizin tekrar eski günlerine dönmeleri için gece gündüz çalışmalar yürütüyoruz"

Ülkelerindeki iç savaşta yaralanan Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hayırseverler tarafından açılan Akademik Fizyoterapi Merkezinde tedavi görüyorlar.

Merkezin doktoru Halit Berini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yaralı, hasta ve uzuv kaybı yaşayanların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Suriye'deki olaylardan oldukça fazla kişinin etkilendiğini anımsatan Berini, ''Profesör Faiz Matar'ın öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle kurulan 3 farklı noktadaki merkezden kadın, erkek ve çocuklar istifade ediyor. Savaşın en acı günlerini yaşamış kardeşlerimizin tekrar eski günlerine dönmeleri için gece gündüz çalışmalar yürütüyoruz.'' diye konuştu.

Berini, merkezde 40 kişinin görev aldığını belirterek, ''Arkadaşlarımızla birlikte kardeşlerimizin ruhen ve bedenen toparlanmaları için çalışıyoruz. Çocuklarla yakından ilgileniyoruz. Onların normal hayata adapte olmaları için çeşitli oyunlar ve aktiviteler yapıyoruz. Yetişkinler için birçok spor aleti olan merkezde hastaların bedeninin dinç kalmalarını sağlıyoruz.'' ifadesini kullandı.

- "Bacağımı hareket ettirebiliyorum"

Suriye'nin Humus kentinden 4 yıl önce savaş uçaklarından atılan bombaların hedefi olan 38 yaşındaki Muhammed Mahsun, evlerine isabet eden bomba yüzünden sol bacağındaki tüm parmakları kaybettiğini ve kısmi felç yaşadığını dile getirdi.

Tedavisinin olumlu sonuç verdiğini anlatan Mahsun, "Canımızı kurtarmak için buraya geldik, bizlere kapılarınızı açtığınız için hepinize teşekkür ederim. Reyhanlı'daki açılan bu merkezde yaklaşık bir yıldır tedavi görüyorum. Çok şükür bacağımı hareket ettirebiliyorum, bunun için çok mutluyum.'' ifadesini kullandı.

Suriyelilier 'Vekilimiz olsun' dedi, dilekçe gönderdiSuriyelilier 'Vekilimiz olsun' dedi, dilekçe gönderdi
Akşener'den Bahçeli'ye: Eylemsiz doçent, yancı!Akşener'den Bahçeli'ye: Eylemsiz doçent, yancı!
Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrıKılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakım Rehabilitasyon Merkezi reyhanlı Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

İlginizi Çekebilir

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

Georges Méliès kimdir?

Georges Méliès kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.