Savaş mağduru çocuklara oyuncak dağıttılar

HALEP/KİLİS (AA) - Suriye'deki iç savaşın çıkışını ve devamındaki gelişmeleri konu alan "Kardeşim İçin Der'a" filminin galası için Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde bulunan bir grup sanatçı, öğrencilerle bir araya geldi.

Filmin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu ve bir grup sanatçı, Çobanbey İlkokulunda eğitim gören Suriyeli çocukları ziyaret etti.

Bir süre çocuklarla sohbet eden Kurutlu ve beraberindekiler, onlara oyuncak dağıttı. Savaşın acılarını hem bedenlerinde hem de yüreklerinde taşıyarak zor günler geçiren Suriyeli öğrencilerin yüzü, aldıkları oyuncaklarla bir nebze olsun güldü.

- "Tarif edilmez bir duygu"

"Diriliş Ertuğrul" dizisinde Abdurrahman Alp karakterini canlandıran Celal Al, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki hafta sonra Suriye'ye tekrar geldiğini hatırlattı.

Zeytin Dalı Harekatı sonrası Afrin'e giden ilk sanatçı olduğunu ve bu bölgede Türkiye'nin Suriye'de yaptığı insani faaliyetleri gördüğünde büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Al, şöyle devam etti:

"Buradaki manzarayı da görünce insan gerçekten devletiyle milletiyle gurur duyuyor. Türk devletinden Allah razı olsun. Bu ikinci kez gelişim. Daha önce de Afrin şehir merkezine gitmiştim. Orada güvenlik güçlerimize moral ziyaretinde bulunmaya çalıştım. Burada da yavruları gördük ve sevinçlerine şahit olduk. Gerçekten güvenli yer haline gelen burada onlarla hemhal olmak, onların güzelliğine şahit olmak tarif edilmez bir duygu. Bu milletin evladı olduğum için Allah'a hamdolsun."