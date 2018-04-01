Savaş mağduru engellilere destek çağrısı

İSTANBUL (AA) - Suriye Lemme Derneği, Arap Derneği, Suriye Engelliler Cemiyeti ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, savaş mağduru engellilere destek amaçlı basın toplantısı düzenledi.
TYB İstanbul Şubesi'nin Sultanahmet Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan, Suriye Lemme Derneği Başkanı Hind Akil, devrimin hala devam ettiğini dile getirerek, savaş mağduru Suriyelilere daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Akil, şehitleri selamlayarak başladığı konuşmasında, "Savaş nedeniyle engelli hale gelen savaş mağduru gaziler, bombalar nedeniyle bu duruma geldi. Savaş, bu insanlardan maddi ve manevi bir parça aldı. Suriye Lemme Derneği olarak her zaman yapmaya çalıştığımız şey, Suriyeli savaş mağduru insanlara yardım etmektir." dedi.
Suriyeli savaş mağduru insanlara ışık tutulması gerektiğine dikkati çeken Akil, şunları söyledi:
"Biz çeşitli faaliyetler yaparak, onların durumuna ışık tutmaya çalışıyoruz. İnsanlar bu faaliyetleri televizyonda ekranların arkasından görüyor ama hiç kimse ilgilenmiyor. Bu arkadaşların çoğu kimliksiz, ailesinden uzak ve hiç kimsesi olmadan yaşıyorlar. Bizim işlerimiz bu faaliyetlerle bitmeyecek engelli ve savaş mağduru insanlarla ilgilenmeye devam edeceğiz. Şimdi bir acil bir çözüm olarak, onların kimlik sahibi olmaları gerekiyor, çünkü tedavi olmaları için kimlik işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Bir an önce yardım etmek ve İstanbul'da onlara yardım etmek için komite kurmamız gerekiyor. Bize yardım eden Türkiye'ye ise teşekkür etmekten başka elimizden gelen bir şey yok."
- "Türk hükümetine ve vatandaşlarına teşekkür ediyorum"
Suriye'deki iç savaşın ardından İstanbul'a yerleşen Suriye'nin ilk ve tek astronotu Muhammed Ahmed Faris de "Kelimeler, savaş esnasında yaralanan gençleri anlatmaya yetmez çünkü birimizin eline iğne batsa canımız nasıl acıyor. Ben savaş nedeniyle uzuvlarını kaybeden kardeşlerimin hali nedir, nasıl bir acıyla sınanıyor düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.
Faris, şunları kaydetti:
"Biz, elini, ayağını kaybeden insanların acılarını ne kadar konuşsak ve anlatmaya çalışsak, kelimeler onların yaşadıklarını anlatmaya yetmez. Son 7 yıldır sadece konuşuyoruz zaten, şimdi yapmamız gereken şey ise konuşmaktan vazgeçip, ileriye dönük ciddi adımlar atmaktır. Adım atmamızın önemli olduğunu öğrenmemiz ve harekete geçmemiz lazım. Bu konular da çok kitap ve makale yazıldı, sözler söylendi fakat sözler kafi değil, hemen harekete geçmek şarttır. Bu adımları, savaş yüzünden engelli hale gelen geçlerimiz için atmamız gerekmektedir. Türk hükümetine ve vatandaşlarına teşekkür ediyorum fakat bir şey var ki o da, Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmamız lazım. Çalışmalıyız ki bu acılar biran önce dinsin."
Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise Suriyeli savaş mağdurlarının hastanelerde tedavi sürecinde gecikmeler yaşandığını öne sürerek, savaş mağduru Suriyelilere yardım etmek için toplantının düzenlendiğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından, savaş nediyle engelli hale gelen Suriyeliler marş söyledi, şiir okudu ve yaşadıklarını tiyatro halinde konuklara sundu.
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