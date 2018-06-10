Savaş mağduru engellilere destek iftarı

İSTANBUL (AA) - Suriye Lemme Derneği, Arap Derneği, Suriye Engelliler Derneği iş birliğiyle ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ev sahipliğinde savaş mağduru engellilere destek amaçlı iftar programı gerçekleştirildi.

Sultanahmet Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi'nde düzenlenen programda AA muhabirine açıklama yapan Suriye Engelliler Derneği Direktörü Firas El-Faval, Suriye'den birçok savaş mağdurunun Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türk hükümeti ve engelliler arasındaki iletişimi, tedavi süreçlerini kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Faval, şöyle konuştu:

"Onları gerek eğitim vererek gerekse meslek öğreterek topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Engellileri geliştirerek topluma kazandırma projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu engelli insanları topluma ve ailelerine yük olmaktan kurtararak toplumun faydalı bireyleri olarak görmeyi hedefliyoruz. Yeni bir dernek sayılırız. O nedenle imkanlarımız çok kısıtlı."

Faval, yaklaşık 2,5 yıl önce Doğu Guta kuşatmasında yaralandığını ve kendisinin de savaş mağduru olduğunu kaydederek, "Yardıma ihtiyacımız var. Vatandaşlardan engelli insanları anlamalarını istiyoruz. Bildiğim kadarıyla şu an birçok insanın hayati tehlikesi var." ifadelerini kullandı.