Savaş ortamındaki kadınların mağduriyetleri film olacak

Her yıl 7 şehrin 7 İslam büyüğünü tema edinen dünyanın ilk tasavvuf filmleri festivalinde bu yıl da 7 Türk-İslam büyüğü filmlere konu olacak.

SİNAN BALCIKOCA - Her yıl 7 şehrin 7 İslam büyüğünü tema edinen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali", bu yıl Mevlana, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Şeyh Şaban-i Veli, Ahmet Yesevi ve Yahya Şirvani temasıyla savaş ortamındaki kadınların mağduriyetlerini beyaz perdeye yansıtacak.

- Azerbaycan'dan Filistin'e "Not"

Filme dönüştürülecek senaryolardan birinde Azerbaycanlı bir gazetecinin Filistin'deki hikayesinin anlatıldığını belirten Sürmeli, şöyle konuştu:

"Filistin'de yaptığı haberden çok etkileniyor. Bununla ilgili bir not yazmak istiyor. Zaten filmin adı da 'Not' olacak. Empati kurarak nasıl olduğunu düşünüyor, o sırada kendisini savaş alanında buluyor. Bu sırada yanından bir kadın kucağında bebeğiyle bir duvarın arkasına geçiyor. Bir bakıyor ki, çocuk ellerinde vefat etmiş. Çocuğu oraya bırakıp çatışma alanına yürüyüp vuruluyor. Kadın haberin aynısını yaşayınca empati kuruyor. 'Azerbaycan'dan Filistin'e' diye bir not yazıyor. 'Acıyla yoğrulmuş topraklardan sizi anlıyoruz. Yüreğiniz, yüreğimiz, acınız acımızdır. Bir anne, bir insan, bir gazeteci olarak size dualarımızla yanınızdayız.' diyor."

Sürmeli, Diyarbakır, Hatay ya da Gaziantep'te çekilmesi düşünülen filmin Yahya Şirvani Hazretleri'nin bir öğretisiyle biteceğini ifade ederek, "Temada, iyi niyet ve hoşgörünün ne kadar önemli olduğunu, sevgi için yaratılan bu dünyada sevgisizliği insanların kendisinin yarattığı yer alıyor. Gerçekten biz bu filmi doğru şekilde çekersek birkaç kişinin gönlüne dokunabiliriz diye düşünüyorum." diye konuştu.