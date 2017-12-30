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Savaşçı 27. bölüm fragmanı izle: Kılıç Timi, Çiğdem'in intikamı için yolda! (Bu hafta yeni bölüm var mı?)

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 12:13 | Son Güncelleme 2 saat önce

Savaşçı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'de ekrana gelen ve Kılıç Timi'nin olağanüstü kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı dizi Savaşçı yeni bölümde vurulan Çiğdem Teğmen'in intikam yemini ediliyor. Ve ekip operasyon için yola çıkıyor. Geçen bölümde Çiğdem'in vurulması ve Kürşat'ın haykırışı izleyenleri ağlattı. Peki Özlem teğmen öldü mü? Bu hafta yeni bölüm olacak mı? İşte Savaşçı 27. bölüm fragmanı...

Savaşçı 27. bölüm fragmanı izle: Kılıç Timi, Çiğdem'in intikamı için yolda! (Bu hafta yeni bölüm var mı?)

Savaşçı 27. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Fox TV'de yayınlanan ve bordo berelilerden oluşan Kılıç Timi'nin başından geçen destansı hikayeleri ekrana aktaran dizi Savaşçı son bölümde Özlem teğmen vurulmuştu. Kürşat Teğmen'in anında koşarak sarıldığı sahne sonrasında herkes gözyaşlarına boğulmuştu. Fakat akıllarda acaba Özlem Teğmen öldü mü diye sormaya başladılar.

SAVAŞÇI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı 27. bölüm fragmanı izleyicisi ile buluştu. Ve yeni bölüm fragmanında Kılıç Timi, Çiğdem'in intikamını almak için yemin ediyor. Herkesin merak ettiği soru ise fragmanda cevabını bulamadı. Çiğdem Teğmen, sedyede taşınırken görülüyor fakat son durumu nedir belli değil. Savaşçı yeni bölüm fragmanında Yüzbaşı Kağan'ın sesi duyuluyor. Tim'e katılan Haydar yüzbaşı ile yola çıkan ekip, başlarında Bozok Yüzbaşı olduğu halde Çiğdem'in intikamı için operasyona çıkıyorlar. İşte tüyleri diken diken eden Savaşçı 27. bölüm fragmanı...

BU HAFTA SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM OLACAK MI?

Savaşçı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen dizi hayranları, merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Savaşçı her hafta pazar akşamları Fox TV'de ekrana geliyor. Bu hafta ise pazar günü yani 31 Ocak Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle Savaşçı yeni bölüm olacak mı diye sorulmaya başlandı. Pazar günü Fox TV yayın akışında Savaşçı yeni bölüm yayın saatinde "Çalgı Çengi İkimiz" adlı yerli film yer alıyor. Yılbaşı kutlamaları nedeniyle Savaşçı dizisi bir hafta ertelenecek gibi duruyor.

SAVAŞÇI'DA KÜRŞAT TEĞMEN DİKKAT ÇEKİYOR!

Ekranın en sevilen dizilerinden, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın üstlendiği Kılıç Timi’nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı'da ‘Kürşat Teğmen’ karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çağrı Şensoy, başarılı ve etkileyici oyunculuğuyla göz dolduruyor...

Kürşat Teğmen kavgacı, inanılmaz cesur ve gözüpek bir adamdır. Adeta Tim’in patlamaya hazır bombasıdır. Her an vukuata hazır. Pazar günlerinin en çok izlenen reyting rekortmeni dizinin son bölümlerinde ‘Kürşat Teğmen’ ön plana çıkıyor. Son bölümlerde sergilediği etkileyici oyunculuk performansı ile beğeni toplayan Çağrı Şensoy, sosyal medyada da olumlu tepkiler aldı. Gelecek haftalarda ‘Kürşat Teğmen'in ve Kılıç Timi'nin destansı hikayesi nasıl gelişmelere sahne olacak merak konusu.

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