Savaşçı 27. bölüm fragmanı izle: Kılıç Timi, Çiğdem'in intikamı için yolda! (Bu hafta yeni bölüm var mı?)

Savaşçı 27. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Fox TV'de yayınlanan ve bordo berelilerden oluşan Kılıç Timi'nin başından geçen destansı hikayeleri ekrana aktaran dizi Savaşçı son bölümde Özlem teğmen vurulmuştu. Kürşat Teğmen'in anında koşarak sarıldığı sahne sonrasında herkes gözyaşlarına boğulmuştu. Fakat akıllarda acaba Özlem Teğmen öldü mü diye sormaya başladılar.

SAVAŞÇI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı 27. bölüm fragmanı izleyicisi ile buluştu. Ve yeni bölüm fragmanında Kılıç Timi, Çiğdem'in intikamını almak için yemin ediyor. Herkesin merak ettiği soru ise fragmanda cevabını bulamadı. Çiğdem Teğmen, sedyede taşınırken görülüyor fakat son durumu nedir belli değil. Savaşçı yeni bölüm fragmanında Yüzbaşı Kağan'ın sesi duyuluyor. Tim'e katılan Haydar yüzbaşı ile yola çıkan ekip, başlarında Bozok Yüzbaşı olduğu halde Çiğdem'in intikamı için operasyona çıkıyorlar. İşte tüyleri diken diken eden Savaşçı 27. bölüm fragmanı...

BU HAFTA SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM OLACAK MI?

Savaşçı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen dizi hayranları, merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Savaşçı her hafta pazar akşamları Fox TV'de ekrana geliyor. Bu hafta ise pazar günü yani 31 Ocak Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle Savaşçı yeni bölüm olacak mı diye sorulmaya başlandı. Pazar günü Fox TV yayın akışında Savaşçı yeni bölüm yayın saatinde "Çalgı Çengi İkimiz" adlı yerli film yer alıyor. Yılbaşı kutlamaları nedeniyle Savaşçı dizisi bir hafta ertelenecek gibi duruyor.