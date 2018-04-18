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Savaşın acılarını bez bebek üretimiyle unutuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bazı Suriyeliler, "Ensar Eli Kardeş Topraklarda Projesi" kapsamında aldıkları eğitimle bez bebek üretimi yapıyor - Suriyelilerin rehabilitasyonu için geliştirilen projede üretilen bebekler satışa sunuluyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı ile Canikli Belediyesi tarafından yürütülen "Ensar Eli Kardeş Topraklarda Projesi" kapsamında savaş mağduru Suriyelilere bez bebek yapımı öğretiliyor.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, yaptığı açıklamada, projenin Ebu Faiz Fizik Tedavi Merkezi bünyesinde yürütüldüğünü belirterek, toplumdan uzaklaşmış insanları yeniden hayata kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Projeyi Canikli Belediyesi'yle birlikte yürüttüklerini aktaran Yemelek, savaşta uzuvlarını kaybetmiş insanların burada bez bebek üreterek hem kendilerine hem de merkezdeki fizik tedavi gören Suriyelilere katkı sağlayacağını kaydetti.

Canikli Belediye Başkanı Osman Genç de bu projeyi daha önce Suriye içerisindeki konteyner kentlerde gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Fizik tedavi merkezindeki engellilerin kendi gelecekleriyle ilgili umutlarını yitirmemeleri için üretken olmak zorunda olduğunun altını çizen Genç, bunun için de bez bebek kursunu açtıklarını anlattı.

Üretilen bebeklerin satışa sunulmaya başlandığını aktaran Genç, ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına bebek göndermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yaklaşık 100 kursiyerin yer aldığı kursta üretilen bez bebekler, görenlerin beğenisini topladı.

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