"Savaşın kadınları" hayata kazandırılıyor

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Fatih Sultan Mehmet Derneğince ülkelerindeki iç savaşta yakınlarını kaybeden Suriyeli kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak amacıyla yaklaşık 3 yıl önce Kilis'te kurulan tekstil atölyesinde, anlaşmalı şirketlere fason üretilen ürünler, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Suriye'de olayların başladığı ilk günden itibaren savaş mağdurlarını yalnız bırakmayan Türkiye, oluşturduğu barınma merkezleri, konteyner ve çadır kentlerde Suriyelilere her türlü desteği veriyor. Devletin bu yöndeki çalışmalarına sivil toplum kuruluşları da destek sağlıyor. Bu kuruluşlardan biri olan Fatih Sultan Mehmet Derneği de Kilis'teki ihtiyaç sahibi ailelerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Yaklaşık 3 yıl önce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de desteğiyle düzenlenen tekstil kursu sayesinde meslek sahibi olan ve Fatih Sultan Mehmet Derneğince kurulan tekstil atölyesinde işe başlayan Suriyeli 30 kadının ürettiği ürünler, anlaşmalı şirketler aracılığıyla İtalya, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Dernek başkanı Hasan el Ulabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınların, kendi ayakları üzerinde durabilmesi için yetenek, kabiliyet ve donanımlarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ulabi, derneğin iki ana faaliyeti olduğunu dile getirerek, bunlardan birinin çocuklara diğerinin de kadınlara yönelik olduğunu anlattı. Çocuklara dini ve ahlaki değerleri aşılamak amacıyla Kur'an-ı Kerim hükümleri ışığında eğitim faaliyetleri yürüttüklerini vurgulayan Ulabi, "Amacımız, kadınların mesleki açıdan gelişebilmeleri için de eğitim ve atölye faaliyetleri yürütmek ve hazırladıkları ürünlerin piyasaya girebilmesi için gerekli kolaylıkları sağlayabilmek. Lütfen Suriyeli ihtiyaç sahiplerine para olarak destek vermeyin, onlara üretmeyi öğretin." diye konuştu. - Ürünler İtalya, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere gönderiliyor Derneğin Kilis koordinatörü Abdulgani Şevağ da kentteki Suriyelilere yardım etmeye çalıştıklarını, bu kapsamda özellikle en zayıf halka olan, eşi vefat etmiş kadınlara öncelik verdiklerini belirtti.

Tespit ettikleri kadın ve yetim çocuklara ev kiraladıklarını aktaran Şevağ, bu kapsamda 30 kadını iş sahibi yaptıklarını, yaklaşık 300 çocuğa da eğitim verdiklerini kaydetti. Şevağ, mağdurların sayısı çok fazla olduğu için devamlı yardım etmenin mümkün olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu bağlamda bir çözüm bulmalıyız diye düşündük ve Türk yetkililer ile hazırladığımız projeyle bir grup kadına dikiş eğitimi verdik. Sonrasında şirketlerden iş aldık ve kadınlar bu işi başardılar. Kimseden yardım almadan para kazanmaya başladılar. Kısa bir süre sonra bu siparişlerin Katar, Kuveyt ve İtalya'ya gönderildiğini öğrendik. Burada genellikle çocuklar için çeşitli ülkelerin polis, jandarma ve pilot kıyafetlerini ile Avrupa ülkeleri için tişört, pantolon ve bayan şalları dikiyoruz." Kurdukları atölyede aylık 5-7 bin çocuk takımı, 15-20 bin pantolon ve şal üretildiğini anlatan Şevağ, elde edilen gelirin bir bölümünü kadınlar arasında paylaştırdıklarını ve her ay kişi başı yaklaşık bin 500 lira ödeme yaptıklarını anlattı.